Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
В Авдеевке первые жители получили российские паспорта
Жители освобожденной Авдеевки получили первые паспорта России, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.
Шевченко поздравил жителей города с получением российских паспортов, передает ТАСС.
До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что заявление на получение российских паспортов подали 29 жителей Авдеевки.
До этого президент Украины Владимир Зеленский фактически обвинил Запад в том, что Россия взяла верх. Страны Запада якобы создали «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения».