Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.14 комментариев
В Бундестаге поддержали передачу Киеву дальнобойного оружия
Бундестаг поддержал резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие
Германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии – СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия – СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.
Отмечается, что за это выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против – 284, еще двое парламентариев воздержались, передает ТАСС.
В документе говорится о том, что долгосрочная военная поддержка Украины «включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов», чтобы она «могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу» российских сил. Крылатые ракеты Taurus в документе прямо не упоминаются.
Ранее германский Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus.