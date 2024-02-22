США уведомили Европу о неясной «угрозе» от России

NYT: Разведка США уведомила ЕС об «угрозе» от России, о которой сама мало знает

Tекст: Ольга Никитина

По информации The New York Times, разведслужбы США «резко разделились во мнениях» относительно планов российского руководства.

При этом сами американские чиновники говорят, что у них мало доверия к собственному анализу, который касается якобы планируемого Россией запуска на орбиту ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин заявлял ранее, что Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие.



