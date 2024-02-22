Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.10 комментариев
США уведомили Европу о неясной «угрозе» от России
NYT: Разведка США уведомила ЕС об «угрозе» от России, о которой сама мало знает
Сотрудники американской разведки провели ряд срочных брифингов по вопросу якобы исходящей от России «угрозы», возможность размещения ядерного оружия на орбите обсуждалась Штатами с союзниками по НАТО и из Азии, сообщили СМИ.
По информации The New York Times, разведслужбы США «резко разделились во мнениях» относительно планов российского руководства.
При этом сами американские чиновники говорят, что у них мало доверия к собственному анализу, который касается якобы планируемого Россией запуска на орбиту ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин заявлял ранее, что Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие.