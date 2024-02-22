Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.6 комментариев
Маск тайно посетил Белый дом
NBC News сообщил о тайном посещении Маском Белого дома в 2023 году
В 2023 году американский предприниматель Илон Маск тайно посетил Белый дом, он обсуждал с чиновниками администрации США тему искусственного интеллекта, сообщают СМИ.
О том, что 13 сентября Маск посетил Белый дом, сообщил NBC News со ссылкой на записи о посетителях. В администрации США подтвердили, что это был единственный визит Маска за время президентства Джо Байдена. При этом c самим Байденом Маск в Белом доме не виделся. Отмечается, что Маск не раз бывал в Белом доме, когда президентское кресло занимали Барак Обама и Дональд Трамп, передает ТАСС.
Напомним, Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих президентских выборах США.