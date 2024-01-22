Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена

Tекст: Вера Басилая

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», написал Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Так миллиардер прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC, в котором он заявил, что голосовал за Байдена на выборах 2020 года.

Ранее Маск заявил о доверии теперь уже бывшему кандидату на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами, который снялся с выборов.