Маск заявил о доверии кандидату на пост президента США Рамасвами

Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского

Политолог Лукьянов: Запад начинает понимать, что навязать украинскую «формулу мира» России не получится

Tекст: Алёна Задорожная

«Конечно, не швейцарский МИД определяет ход событий вокруг Украины. Вместе с тем подобные заявления можно расценивать как симптом того, что на Западе пришли к умозаключению, что навязать России то, что Зеленский называет «формулой мира», не получится», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».

«Соответственно, сейчас западные страны в некотором роде начинают готовить общественное мнение к тому, что необходимо садиться за стол переговоров с участием России. Также становится очевидным, что речь пойдет не об условиях Украины, а о некоем согласованном варианте», – добавил собеседник.

«Вместе с тем не стоит думать, что эта позиция консолидированная. Такое осознание проявляется во многих государствах, но единого мнения пока нет. Запад хотел бы паузы в текущей кампании, но нужна ли России именно приостановка?» – риторически задался вопросом Лукьянов.

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». Он подчеркивал, что первые пять пунктов украинского договора были «проработаны на встрече на Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России.

При этом в декабре в Белом доме заявляли о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

Примечательно, что незадолго до встречи в Давосе агентство Bloomberg писало, что «Украина и ее союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему «формула мира» Зеленского обречена на провал.

Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что Киев не сможет навязать свои условия мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прогресса в мирном процессе вокруг Украины пока не видно. Он также назвал «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России. Представитель Кремля напомнил, что де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается.