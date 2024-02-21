Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
Путин отметил интенсивное развитие экономических связей России и Узбекистана
У России и Узбекистана есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимодействия, отметил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
«У нас очень интенсивно развиваются экономические связи по основным направлениям, перспективы [взаимодействия] хорошие выстраиваются… Я, честно говоря, даже не вижу никаких вопросов, которые бы требовали дополнительного решения с нашей стороны, с нашего уровня», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.