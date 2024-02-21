Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Mercedes-Benz отобрал первое место у Tesla среди автомобильных брендов
Mercedes-Benz обошел Tesla и вышел на первое место в мире по стоимости бренда
Стоимость бренда Mercedes-Benz превзошла стоимость бренда Tesla, немецкий производитель занял первую строчку в мире, говорится в ежегодном докладе международного аналитического агентства Brand Finance.
Mercedes-Benz вернул себе позицию самого дорогого автобренда, стоимость немецкой марки машин выросла на 1%, до 59,4 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.
Tesla подешевела на 12%, до 58,3 млрд долларов. На третьем месте оказалась Toyota, на четвертом – Porsche, на пятом – BMW. На шестой строчке оказался Volkswagen, на седьмой – Honda, на восьмой – Hyundai.