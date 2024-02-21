Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
Россия имеет все шансы стать лидером по развитию креативных видов спорта, которые сегодня очень популярны у молодежи, заявил российский лидер Владимир Путин, обсуждая с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проведение Игр будущего.
Глава государства обратил внимание на то, сколь представительная делегация приехала на турнир из Казахстана. «Ваши ребята, спортсмены, приехали сюда и будут выступать по 13 дисциплинам. Такая команда серьезная у вас, много креативных молодых людей. Для меня даже было неожиданно, что такая представительная делегация из Казахстана», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.
Игры будущего пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.
Ранее Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.
Напомним, в среду российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.