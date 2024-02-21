В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.0 комментариев
На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
New York Times: В Авдеевке попали в плен или пропали без вести порядка 1 тыс. украинских военных
Украинское командование подсчитало, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, пишет американское издание New York Times.
По данным газеты, от 850 до 1 тыс. солдат в данный момент попали в плен или числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».
При этом издание подчеркивает, что это – катастрофическая потеря, которая нанесла сильный удар по моральному духу солдат ВСУ.
Согласно информации источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно.
На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.