На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

New York Times: В Авдеевке попали в плен или пропали без вести порядка 1 тыс. украинских военных

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, от 850 до 1 тыс. солдат в данный момент попали в плен или числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

При этом издание подчеркивает, что это – катастрофическая потеря, которая нанесла сильный удар по моральному духу солдат ВСУ.

Согласно информации источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно.

На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

