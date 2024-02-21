Президент Кубы поддержал президента Бразилии в высказываниях против Израиля

Президент Кубы Диас-Канель поддержал бразильского коллегу Лулу да Силву в высказываниях против Израиля

Tекст: Денис Тельманов

«Мы аплодируем и восхищаемся твоей храбростью. Ты всегда будешь на правильной стороне истории», – написал Диас-Канель в своем микроблоге, передает ТАСС.

Ранее с главой Бразилии согласился президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявив, что израильское правительство делает то же самое с палестинским народом, что Гитлер сделал против евреев.

При этом венесуэльский президент напомнил, что монстра Гитлера создали западные лидеры, а военный аппарат Израиля имеет такое же финансирование

Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа – геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев.

По последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших от израильских ударов достигло почти 29 тыс. человек, ранения получили более 68,8 тыс. человек.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Лулу да Силву персоной нон-грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.