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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    4 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    21 февраля 2024, 02:14 • Новости дня

    Президент Кубы поддержал президента Бразилии в высказываниях против Израиля

    Президент Кубы Диас-Канель поддержал бразильского коллегу Лулу да Силву в высказываниях против Израиля

    Президент Кубы поддержал президента Бразилии в высказываниях против Израиля
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель поддержал своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву, сравнившего операции Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии.

    «Мы аплодируем и восхищаемся твоей храбростью. Ты всегда будешь на правильной стороне истории», – написал Диас-Канель в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Ранее с главой Бразилии согласился президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявив, что израильское правительство делает то же самое с палестинским народом, что Гитлер сделал против евреев.

    При этом венесуэльский президент напомнил, что монстра Гитлера создали западные лидеры, а военный аппарат Израиля имеет такое же финансирование

    Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа – геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев.

    По последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших от израильских ударов достигло почти 29 тыс. человек, ранения получили более 68,8 тыс. человек.

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Лулу да Силву персоной нон-грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.

    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове

    Глава СВР Нарышкин: Угнавший вертолет Ми-8 летчик Кузьминов давно стал моральным трупом

    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего». Тем не менее глава СВР назвал якобы убитого в Испании Кузьминова предателем и преступником, передает РИА «Новости».

    Напомним, Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, накануне испанские и итальянские СМИ написали, что Кузьминов якобы был убит в Испании.

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    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    20 февраля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Киеве испугались «катастрофы» из-за решения Маска

    Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink в новых регионах России катастрофой

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение компании SpaceX отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями, заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров.

    Федоров в интервью украинским СМИ назвал возможное решение компании американского предпринимателя Илона Маска катастрофой для киевского режима, поскольку данные терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ. Именно от них, по его словам, зависит работа украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер Украины рассказал, что со SpaceX уже обсуждает способ «заставить наши Starlink работать, а остальные – нет». Детали переговоров он при этом не стал раскрывать.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которые ВСУ применяют на линии боевого соприкосновения, не дали им ощутимого преимущества перед Российской армией.

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    20 февраля 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

    «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Григорьева А. И. и Суровикина С. В.», – говорится в указе президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

    Другим пунктом этого документа глава государства включил в набсовет Роскосмоса командующего Космическими войсками, замглавкома ВКС Александра Головко и председателя научно-технического совета – заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрея Тюлина.

    В конце октября генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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    20 февраля 2024, 13:49 • Новости дня
    Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
    Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не станет реагировать на призывы провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), тем более от главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в России такие требования «не воспринимают вообще», передает ТАСС.

    Боррель заявлял ранее, что Россия «должна разрешить» провести «международное и прозрачное» расследование смерти Навального.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

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    20 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих

    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ вывели половину войск из Работино, которых в большом количестве подтянули на Ореховское направление, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.

    Он добавил, что ВСУ продолжают строительство укреплений, вкапывание в землю железобетонных сооружений на линии от Гуляйполя и Времевского участка фронта до села Каменского. Создаются укрепрайоны и минные заграждения.

    Ранее Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении.

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    20 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    В Петербурге расстреляли водителя, привезшего детей начальника в школу

    «Фонтанка»: В Петербурге подстрелили водителя авто, привезшего детей начальника в школу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге неизвестный выпустил пулю из пистолета в водителя автомобиля, который привез детей начальника в школу, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел около 8.30 по Москве в Выборгском районе города, к одной из гимназий подъехал автомобиль Toyota Camry, за рулем находился уроженец Узбекистана, работающий водителем, пишет «Фонтанка».

    Мужчина привез в школу двух детей своего начальника. Он вышел из машины, чтобы помочь им выбраться, в этот момент сзади подошел неизвестный и выстрелил в водителя из пистолета и сбежал.

    Пострадавшего госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что стрелявший мог перепутать мужчину с его начальником, который работает юристом.

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    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    20 февраля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО

    Схроны с вооружением НАТО и газовыми гранатами обнаружили в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд схронов с вооружением НАТО, в том числе с газовыми гранатами, обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, за последние сутки был обнаружен ряд схронов, в которых хранилось поставляемое странами НАТО вооружение, в том числе газовые гранаты, которые ВСУ активно применяли против российских военных, передает ТАСС.

    Кимаковский также рассказал, что в Авдеевке обезвредили почти 400 установленных в качестве ловушек мин и растяжек.

    По словам советника главы ДНР, бойцы ВСУ заранее минировали дома, мосты и участки дорог, по которым, как они рассчитывали, могла двигаться российская техника.

    «В итоге при хаотичном бегстве украинские военные стали массово подрываться на собственных минах, чем серьезно облегчили нам задачу», – заключил он.

    Ранее украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 08:28 • Новости дня
    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Губернатор Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Помимо регионов, вернувшихся в состав России за последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он назвал эти регионы «абсолютной Россией», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Сальдо перечислил регионы, которые неразрывно исторически связаны с Россией. Это, по его словам, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

    Киев, напомнил он, – это мать городов русских. Не украинских, обратил внимание Сальдо.

    К Киевской области, продолжил губернатор, «плотно прилегают» Житомирская и Винницкая области.

    «В общем – до границы 1939 года как минимум», – заключил Сальдо.

    Сальдо заявлял ранее, что демилитаризованная зона должна составлять не менее 150–200 км вглубь Украины.

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    20 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Блинкен призвал дипломатов США отказаться от отца и матери

    Блинкен призвал дипломатов США использовать «гендерно-нейтральные формулировки»

    Блинкен призвал дипломатов США отказаться от отца и матери
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен направил 5 февраля внутреннюю записку, в которой поручил сотрудникам Госдепартамента воздерживаться от использования гендерных терминов, таких как «мать», «отец», «дамы и господа», сообщает издание National Review.

    В записке Блинкен утверждает, что пол является социальной конструкцией и гендерная идентичность человека «может совпадать, а может и не совпадать с полом, присвоенным при рождении». Блинкен призвал своих коллег в Госдепартаменте использовать «гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно», пишет «Российская газета».

    По словам главы Госдепартамента, следует избегать таких широко используемых терминов, как «рабочая сила», «вы, ребята», «дамы и господа», «мать/отец», «сын/дочь» и «муж/жена» и заменять их. Вместо этого надо использовать такие слова, как «каждый», «люди», «вы все», «родитель», «ребенок», «супруга» или «партнер».

    Ранее сообщалось, что британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью.

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    20 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

    СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по району Донецка

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В Telegram-канале СЦКК (ДНР) указано, что в 02.10 по направлению из н. п. Карловка в сторону Куйбышевского района Донецка украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО.

    Ранее сообщалось, что украинские войска во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек.

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    20 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО

    Герой России Якубов рассказал о применении в рамках СВО мобильных тяжелых снайперских групп

    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Герой России, майор Ярослав Якубов рассказал, что Россия сумела внедрить новые тактики снайперской стрельбы в рамках специальной военной операции.

    По его словам, снайпинг – это безостановочный процесс, в котором нельзя достигнуть совершенства и сказать, что стал мастером, передает REN TV.

    Якубов подчеркнул, что появляются новые приборы наблюдения, калибры оружия и тактики его применения. Он добавил, что российские военные испытали и внедрили не только в рамках ТОФ, но и в рамках Восточного военного округа и Минобороны тактику снайперских пятерок, мобильных тяжелых снайперских групп.

    Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине.

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    20 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    В Казахстане разгромили православное кладбище

    В Казахстане разгромили православное кладбище, возбуждено уголовное дело

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные разгромили часть православного кладбища, расположенного в селе Кызылсай Мангистауской области Казахстана.

    Как сообщил представитель областного департамента полиции, возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

    Издание inaktau.kz приводит слова представителя областного департамента полиции: он сообщил, что правоохранительными органами проводится расследование по факту вандализма.

    Издание публикует фото, на котором видны около десяти снесенных с надгробий металлических и деревянных крестов, передает ТАСС.

    Представитель полиции рассказал, что на место инцидента прибыли представители местного исполнительного органа и сотрудники правоохранительных органов.

    Ранее житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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