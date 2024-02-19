Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
Глава МИД Израиля потребовал извинений от президента Бразилии
Глава МИД Израиля заявил, что президент Бразилии останется персоной нон грата в Израиле пока не извинится
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется персоной нон грата в Израиле пока не извинится за сравнение израильских действий в секторе Газа с преступлениями гитлеровской Германии.
«Пока президент Бразилии Лула не извинится и не откажется от антисемитских подстрекательств, которые он бросал в адрес еврейского народа и Израиля, он будет нежелательной персоной в Израиле», – приводит РИА «Новости» слова Каца.
Отмечается, что так израильский министр прокомментировал решение Бразилии отозвать посла в Тель-Авиве Фредерико Майеру для консультаций из-за дипломатического скандала.
Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа – геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших от израильских ударов достигло почти 29 тыс. человек, ранения получили более 68,8 тыс. человек.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Газе погибло больше гражданских, чем на Украине с момента госпереворота в 2014 году.