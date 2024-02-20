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    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти с назначением Ермака на пост премьера
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    Лавров заявил, что в Газе погибло больше гражданских, чем на Украине с 2014 года
    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска
    Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России
    Найдены документы о помиловании Линкольном в 1864 году предка Байдена
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    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку может спасти только большой ближневосточный беспорядок

    Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

    5 комментариев
    20 февраля 2024, 07:43 • Новости дня

    Казахстан и Южная Корея договорились увеличить число авиарейсов между странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Число авиарейсов между Казахстаном и Южной Кореей будет увеличено, такие договоренности были достигнуты в ходе переговоров в Сеуле вице-министра транспорта республики Талгата Ластаева и замминистра земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Юн Санг Ли.

    В частности, будут возобновлены рейсы между Астаной и Сеулом, увеличено количество рейсов по маршруту Алма-Ата – Сеул, а также открыты новые рейсы из Шымкента в Сеул и между Пусаном и городами Казахстана, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что Ластаев провел встречи с руководством низкобюджетной авиакомпании T’Way и грузовой авиакомпании Sirius Airlines, в ходе которых корейские перевозчики выразили намерение выполнять полеты в Казахстан.

    Агентство напоминает, что в настоящее время отсутствует прямое авиасообщение между Астаной и Сеулом, отмененное несколько лет назад, из Алма-Аты в Сеул выполняется один рейс в неделю.

    19 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

    Пленный представился Александром Карнагой и рассказал, что раньше служил в 111-й ТРО на границе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Карнага перевели в 3-ю бригаду около двух недель назад.

    «Командир был очень напуган, видимо, опасаясь, что его собираются расстрелять», – сообщается в публикации.

    «Азовец» разрыдался после вопроса о том, убивал ли он кого-нибудь. «Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю», – сказал он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.

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    19 февраля 2024, 08:54 • Новости дня
    Во Франции резко раскритиковали фон дер Ляйен за «выходку» в Мюнхене

    Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией

    Во Франции резко раскритиковали фон дер Ляйен за «выходку» в Мюнхене
    @ Tobias Hase/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    «Выходка» главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности является попыткой втягивания Европы в глобальную войну, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Французский политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) резко раскритиковал выступление фон дер Ляйен, которая потребовала от стран решить: либо они с Россией, либо с демократиями, передает РИА «Новости».

    Такие же «карикатурные» фразы о борьбе «добра и зла», по словам Филиппо, использовали американские политики, чтобы оправдать войны на Ближнем Востоке, которые сами развязали, а также с целью подавления настоящих демократических свобод.

    Урсулу, которая мнит себя «главнокомандующей» Евросоюза, следует отстранить от власти, а ЕС – как можно скорее разрушить, заключил политик.

    СМИ сообщали ранее, что участники Мюнхенской конференции, включая фон дер Ляйен, присутствовали на антироссийской алковечеринке.

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    19 февраля 2024, 18:30 • Новости дня
    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска

    Депутат Госдумы Водолацкий: Высший офицерский состав ВСУ покинул Купянск из-за продвижения ВС России

    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высший офицерский состав украинской армии и местные чиновники покинули город Купянск Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Как указал Водолацкий, ВС России перемалывают укрепрайоны и продвигаются там вперед, ничто не может остановить российские вооруженные силы для того, чтобы Купянск тоже вернулся в состав России. По его словам, из Купянска уже убежали все высшие украинские офицеры, которые находились в штабах, и теперь все штабы переместились за Купянск.

    «И те чиновники, которые прибыли из Киева и Западной Украины для управления Купянском и районом, тоже, нагрузив машины награбленным имуществом, убежали из Купянска», - сказал он, передает ТАСС.

    Депутат уточнил, что оставление Купянска украинскими офицерами и чиновниками является сигналом для военных ВСУ, продолжающих находиться в городе, поэтому для них самым верным решением будет сдаться в плен. Водолацкий добавил, что продвижение российских сил на упомянутом участке фронта уменьшит количество обстрелов со стороны украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ на Купянском направлении уничтожили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

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    19 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат

    МО: Против российских войск в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей

    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские позиции в зоне спецоперации в конце января были атакованы токсичным химикатом, запрещенным в странах Евросоюза, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия заявил, что действие химиката, примененного 31 января против российских войск, привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте.

    Было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек, приводятся слова Кириллова в сообщении Минобороны России.

    Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что в странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

    США, как отметил генерал, передавали нелетальное химическое оружие в третьи страны, в частности в Ирак, Афганистан и на Украину. Так, в 2018 году на его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования Минобороны США было направлено 10 млн долларов.

    Начальник войск РХБЗ сообщил, что в ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов со стороны ВСУ. Так, 28 декабря 2023 года произошел случай, когда с украинского БПЛА по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс». «Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», – пояснил Кириллов.

    Кроме того, как отметил Кириллов, США объявляли о том, что располагают отравляющими веществами, они могут относиться к семейству «Новичок», высокотоксичные реакционные массы незаконно хранятся в Кентукки и Колорадо.

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    19 февраля 2024, 21:19 • Новости дня
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна».

    Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

    По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

    Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    19 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    В разведке Украины подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть летчика Максима Кузьминова, сообщает агентство РБК-Украина.

    Юсов подтвердил факт смерти летчика, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, передает ТАСС.

    При этом RT в своем Telegram-канале сообщает, что Eureka News удалило сообщение о смерти Кузьминова. Пост убрали из соцсети X и Telegram.

    Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    19 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    В Совфеде оценили позицию Пашиняна «в вопросе Украины»

    Сенатор Климов: Заявления Пашиняна по Украине нацелены исключительно на Запад

    В Совфеде оценили позицию Пашиняна «в вопросе Украины»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Официальный Ереван не впервые выступает с антироссийскими заявлениями. Цель подобных выпадов – услужить западным покровителям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения «в вопросе Украины» не является союзницей России.

    «Заявления Пашиняна адресованы не России. Высказывания нацелены исключительно на Запад. Таким образом он пытается услужить своим заморским собеседникам. Ничем хорошим ни для самого Пашиняна, ни для армянского народа это не закончится», – считает сенатор Андрей Климов.

    Он полагает, что антироссийские выпады официального Еревана будут продолжаться до тех пор, пока у власти находятся люди, которые ориентируются не на интересы своей страны, а на иллюзии, созданные Западом. «При этом большинство армян не поддерживает такую политику Пашиняна. Именно они должны дать оценку действиям премьера», – акцентировал собеседник.

    Москва же отреагирует на дипломатическом уровне, прогнозирует Климов. «В столицах России и Армении находятся послы. Думаю, необходимые меры будут предприняты. Но в целом нам есть на чем концентрировать свое внимание, и мы должны этим заниматься», – добавил он.

    Сенатор напомнил, что премьер Армении не впервые выступает с антироссийскими заявлениями. «Господин Пашинян делает это осознанно. Против него уже крайне жестко настроены представители местных оппозиционных партий. Посмотрим, как будут развиваться события, но уже сейчас очевидно, что дела у Еревана без поддержки России пойдут не лучшим образом. И виноват в этом будет Пашинян», – убежден собеседник.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул нежелание Армении считаться союзницей России «в вопросе Украины». Его заявление прозвучало на встрече с представителями армянской диаспоры Германии. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ – дружественный нам народ», – приводит ТАСС слова премьера.

    Как напомнил Пашинян, в 1991 году бывшие республики Советского Союза – в том числе Россия и Украина – подписали Алма-Атинскую декларацию, признав границы друг друга. По мнению армянского премьера, если страны разрушат декларацию, «может разрушиться все».

    Кроме того, он заявил о необходимости «диверсифицировать внешнюю политику» Армении и ее «отношения в сфере безопасности и других сферах». «Иного пути нет», – подчеркнул политик. 1 февраля Пашинян также заявлял, что Ереван не может продолжать военное сотрудничество с Москвой в текущем формате, пояснив, что страна будет налаживать взаимодействие в этой области с другими странами. «Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на РФ, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», – говорил премьер.

    Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что французы займутся реформой армянской армии и ее оснащением новым оружием, которое «хорошо зарекомендовало себя на Украине». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем это нужно Парижу и Еревану и каким образом это затрагивает интересы России.

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    19 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году

    Япония стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву в 2024 году

    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Япония в первые месяцы 2024 года стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

    Он уточнил, что по итогам I квартала объем помощи от Японии составит около 2,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

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    19 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция (СВО) России на Украине должна была пойти по классическим канонам военных действий прошлых лет, однако беспилотники все изменили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО.

    Медведев подчеркнул, что мир изменился, технологии изменились, дроны на удивление военных стратегов «неожиданно заняли такое место, что они причиняют непоправимый ущерб», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.

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    19 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

    Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» – «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия».

    Стоит отметить, что Мариуполь находится в ДНР, Геническ – в Херсонской области, а Севастополь – в Крыму. Все они входят в состав Российской Федерации.

    Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

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    19 февраля 2024, 14:29 • Новости дня
    Священник рассказал о чуде с иконами в день освобождения Авдеевки

    Священник: В день освобождения Авдеевки в ЛНР замироточили иконы Георгия Победоносца и Александра Невского

    Tекст: Вера Басилая

    Иконы Георгия Победоносца и Александра Невского замироточили во время крестного хода вокруг монастыря под Лисичанском (ЛНР) в день, когда российские военные окончательно освободили Авдеевку, рассказал главный военный священник РПЦ в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков.

    Крестный ход совершался вокруг монастыря 17 февраля, в это время российские войска пошли на штурм Авдеевки окончательно и бесповоротно, и вдруг замироточили иконы, передает ТАСС.

    Протиерей отметил, что сейчас в обители в без воды и отопления живут пять пожилых монахинь, которые молятся за русских воинов, и каждый день ходят крестным ходом вокруг монастыря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как военная математика предсказала падение Авдеевки.

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    19 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

    На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области Украины, приостановлено движение поездов, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».

    Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.

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    19 февраля 2024, 12:00 • Новости дня
    Военный аналитик: Успехи в районе Вербового и Работино напрямую связаны с освобождением Авдеевки

    Военный аналитик Онуфриенко: Успех в Авдеевке помог России продвинуться на Запорожском направлении

    Военный аналитик: Успехи в районе Вербового и Работино напрямую связаны с освобождением Авдеевки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия продвигается в районе Вербового и Работино, на окраинах последнего уже ведутся бои. Эти успехи напрямую связаны с переброской сил противника с Запорожского направления под Авдеевку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска смогли продвинуться около сел Вербовое и Работино.

    «На Запорожском направлении российская армия имеет успехи в районе Вербового. Кроме того, мы зашли на южные окраины Работино и ведем там бои. По некоторым данным, на западе этого населенного пункта также есть наши войска», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «На других участках Запорожского направления сейчас ведутся бои местного значения. Мы обстреливаем позиции противника в районе Пятихаток. Также российские войска сражаются в окрестностях Времевского выступа, однако пока значительного продвижения там нет», – отмечает собеседник.

    «Успехи в районе Работино и Вербового напрямую связаны с достижениями наших войск в Авдеевке. Дело в том, что Запорожское направление в последнее время было достаточно стабильным, и противник снимал оттуда подразделения, чтобы перевести их на более горячие участки фронта. Российская армия воспользовалась этим и перешла в наступление», – подчеркивает он.

    «Следует ожидать, что в конечном счете ВС России освободят Работино и вернут себе те позиции, которые противник смог занять во время летнего контрнаступления. Однако я не думаю, что Орехов станет основным направлением для нашей атаки. В частности, на это указывает тот факт, что мы не задействуем значительных сил для продвижения в этом районе», – пояснил эксперт.

    Ранее российские силы продвинулись на расстояние от 100 метров до 1,5 км на участке линии соприкосновения около Вербового и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что перед ВСУ встала угроза потери так называемого Работинского выступа между Нестерянкой и Новопокровкой Запорожской области.

    Военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале рассказал, что российские войска уже зашли в Работино. Он отметил, что армия была на окраинах населенного пункта еще в субботу, однако для развития успеха пришлось дождаться поддерживающего удара со стороны Вербового.

    Минобороны России в своем Telegram-канале отмечало, что подразделения группировки войск «Днепр» решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.

    Напомним, ранее Владимир Рогов заявлял об активизации боевых действий на Запорожском направлении, отметив, что инициатива находится в руках Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что артиллерия, РСЗО, ТОС «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники ВСУ.

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    19 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России
    Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На этапе подготовки 13-го пакета санкций удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии, поэтому Будапешт блокировать его не будет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Глава венгерского МИД заявил, что нет смысла накладывать вето на новый пакет санкций, потому что из него исключены все позиции, которые ударили бы по экономике Венгрии, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что, по его мнению, Европейский союз принимает неправильное решение, вводя очередной пакет санкций против России.

    Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что новый пакет антироссийских санкций не имеет смысла, это демонстративный шаг под годовщину спецоперации в угоду Вашингтону.

    Издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.

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    19 февраля 2024, 16:40 • Новости дня
    Из библиотек Германии стали массово похищать старинные русские книги

    Bild: Из библиотек Германии начали массово воровать старинные русские книги

    Tекст: Ольга Никитина

    Из библиотек в Германии начали организованно воровать старинные книги русских писателей, сообщают немецкие СМИ.

    По информации таблоида Bild, государственная библиотека в Берлине сообщила о краже пяти книг в январе, в том числе речь идет о трех произведениях Александра Пушкина, передает РИА «Новости». Еще две редкие книги пропали из фонда Баварской государственной библиотеки.

    Причем кражи происходят по одному сценарию. Злоумышленники выдают себя за якобы исследователей русской литературы начала XIX века. Предъявив поддельные паспорта, они сначала фотографируют каждую страницу книги, а в следующий раз оригинальный экземпляр подменяют искусной подделкой. Причем выявить подмену порой удавалось лишь месяцы спустя.

    Стоимость украденных экземпляров, как сообщается, исчисляется миллионами евро.

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    Россия сделала ставку на скоростную инфраструктуру

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент Владимир Путин. Но первым проектом станет ВСМ из Москвы до Петербурга, который обрастает все новыми подробностями. Как изменится жизнь пассажиров, выживет ли авиасообщение и какого экономического эффекта можно ожидать? Подробности

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    Успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта

    После того, как в Минобороны подтвердили полное освобождение пригорода Донецка Авдеевки, стало известно о продвижении российских войск и на Запорожском направлении. Сообщается об успехах в районе Работино и Вербового. Насколько активизация боевых действий связана с взятием авдеевского укрепрайона и каковы перспективы возвращения территорий, занятых ВСУ во время летнего «контрнаступа»? Подробности

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    Как Крым сделали заложником принципов устройства СССР

    Ровно 70 лет назад, 19 февраля 1954 года, руководство СССР приняло решение, последствия которого оказались фундаментальными для всей российской истории. Крым (но не Севастополь) был передан в состав Украинской ССР. Почему рутинное в рамках советской системы решение едва не стало фатальным в 1990-е годы? Подробности

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    Почему президент Польши проговорился о русском Крыме

    Президент Польши Анджей Дуда вынужден был публично оправдываться за свои слова об «исторически русском Крыме». Подвергнутый резкой критике Дуда уверяет, что «не был серьезен». В реальности его слова сигнализируют о том, что даже в Польше понимают историческую правоту России. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

    • Япония выпала из тройки главных

      Япония потеряла звание третьей экономики мира, которое удерживала десятилетиями. Теперь ее номинальный национальный ВВП ниже, чем в Германии, но не потому, что Германия стала богаче. И в Германии, и в Японии падение производства, но в Японии оно падает быстрее. Как так вышло?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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