Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.943 комментария
Ростех решил показать в Саудовской Аравии комплекс противодействия дронам «Серп»
Ростех покажет в Саудовской Аравии комплекс противодействия беспилотникам «Серп»
Госкорпорация «Ростех» на международной выставке вооружений World Defence Show 2024 впервые в Саудовской Аравии покажет комплекс противодействия беспилотникам «Серп-ВС6», сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Согласно сообщению пресс-службы, система противодействия БПЛА «Серп-ВС6» способна обеспечивать защиту объектов от беспилотников, она будет представлена в объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта» на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, передает ТАСС.
В августе «Росэлектроника» начала поставки антидронных комплексов «Серп-ВС6».
Напомним, «Росэлектроника» за 2023 год произвела и поставила более 100 комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах ТЭК и ВПК России.