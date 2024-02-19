Молодые политологи в студии ЭИСИ обсудили точки роста технологического суверенитета

В программе приняли участие депутат Госдумы, зампред думского комитета по экономической политике Сергей Алтухов, члены экспертного клуба «Дигория» Маргарита Лисничая, Марта Лесюк, Анна Ширинкина.

Последние несколько лет поставили перед государством и ведущими российскими предприятиями задачу обеспечения технологического суверенитета. Приоритет при этом отдается технологиям, непосредственно влияющим на уровень жизни граждан.

На прошлой неделе президент Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных отечественным технологиям в здравоохранении. Также постоянное место в повестке главы государства занимают транспорт и цифровизация.

Сергей Алтухов обратил внимание на проведение Форума будущих технологий и отметил, что внимание, которое уделяет президент наукам и технологиям, подчеркивает приоритетное отношение государства к этой сфере. Главная ценность таких мероприятий, по словам депутата, заключается в возможности продемонстрировать передовые технологии, которые создают российские ученые, инженеры, профильные компании и организации.

Депутат подчеркнул, что Россия демонстрирует значительный прогресс в различных отраслях. Например, налажен экспорт продукции и технологий сельского хозяйства, которое занимает второю строчку по объему экспорта после нефти и газа, появились товары глубокой переработки. По мнению Алтухова, примерно через 5-7 лет Россия в полной мере обретет технологический суверенитет.

Депутат также рассказал о приоритетных направлениях развития промышленности, которые обозначило Правительство России: авиастроение, станкостроение, судостроение, автомобильное строение, а также развитие железнодорожного транспорта.

Участники дискуссии обсудили меры поддержки государством технологических и промышленных компаний. Алтухов рассказал о механизмах получения грантов для малого и среднего бизнеса, занимающегося импортозамещением. Для российских высокотехнологичных компаний установлен приоритет при участии в госзакупках.