Британский канал ITV отказался снять с показа фильм про причины начала СВО с точки зрения России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, данный документальный фильм является примером независимой журналистики, а также уникальной возможностью увидеть, что происходит на занятой Россией территории на переднем крае в более широком контексте конфликта, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail.

Источник также отметил, что в фильме представлена сбалансированная позиция, он был снят без какого-либо политического воздействия.

Известно, что снятая британским журналистом Шоном Ланганом кинолента выйдет в эфир ITV в понедельник вечером. Для материала Ланган использовал беседы с российскими военнослужащими и жителями освобожденных Россией населенных пунктов.

Также отмечается, что экс-лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит и депутат Палаты общин от консерваторов Ли Андерсон выступили против того, чтобы фильм транслировался в эфире британского телевидения.