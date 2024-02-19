Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Британский канал ITV отказался снять с показа фильм про причины начала СВО
Британский канал ITV отказался снять с показа фильм про причины начала СВО с точки зрения России
Британский канал ITV не собирается снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side («Украинская война: другая сторона»), в основе которого лежит российская точка зрения на военный конфликт, сообщил представитель канала.
По его словам, данный документальный фильм является примером независимой журналистики, а также уникальной возможностью увидеть, что происходит на занятой Россией территории на переднем крае в более широком контексте конфликта, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail.
Источник также отметил, что в фильме представлена сбалансированная позиция, он был снят без какого-либо политического воздействия.
Известно, что снятая британским журналистом Шоном Ланганом кинолента выйдет в эфир ITV в понедельник вечером. Для материала Ланган использовал беседы с российскими военнослужащими и жителями освобожденных Россией населенных пунктов.
Также отмечается, что экс-лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит и депутат Палаты общин от консерваторов Ли Андерсон выступили против того, чтобы фильм транслировался в эфире британского телевидения.