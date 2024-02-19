В СПЧ создана мониторинговая рабочая группа по контролю за выборами президента

Tекст: Ольга Никитина

Как рассказал ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точенов, на заседании был предварительно определен список регионов, в которых МРГ будет вести мониторинг выборов президента России очно, сообщается на сайте НОМ.

Напомним, МРГ создается перед каждым ЕДГ на федеральных и региональных выборах, ее члены выезжают в регионы и проводят мониторинг кампании на местах. Итоговые выводы по каждой избирательной кампании направляются в форме доклада президенту России.

На последнем заседании СПЧ было решено направить членов МРГ в дни выборов 15–17 марта в 11 регионов России. Как рассказал Точенов, список регионов и их количество еще будут уточняться и расширяться. «Состав рабочей группы только формируется, и возможно, будет меняться. Коллеги сверяют свои планы, например, девять человек стали накануне доверенными лицами одного из кандидатов, и, по нашему внутреннему убеждению, им некорректно работать в независимом мониторинге», – рассказал глава МРГ.

Часть членов МРГ будет контролировать кампанию в дни выборов по месту своего проживания – речь идет о таких регионах, как Сахалин (председатель ОП Сахалинской области Владимир Иконников), Пермский край (профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Марголина), Новосибирск (зампред СПЧ Ирина Киркора), Ульяновск (уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода), ДНР (депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина), Екатеринбург (Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова). В Москве курировать работу по наблюдению за организацией выборов в СИЗО будет член СПЧ Алексей Мельников. Также члены МРГ СПЧ поедут в Калужскую область, КЧР и Чувашию.

Кроме того, в конце февраля член МРГ СПЧ, председатель НОМ Александр Брод поедет мониторить досрочное голосование в отдаленных регионах ЯНАО. «Александр Брод по традиции полетит в места поселений оленеводов. Даже в сложных условиях такая форма голосования должна находиться под контролем», – отмечает эксперт.

По словам Точенова, по факту МРГ уже занимается контролем избирательной кампании – в регионах идут межрегиональные круглые столы «Общество и выборы», где обсуждается готовность общественных структур к трем дням голосования, а члены СПЧ выезжают в регионы и инспектируют работу общественных штабов, сообщил глава МРГ СПЧ.

В эту кампанию, как и в ЕДГ–2023, МРГ начала работу со старта избирательной кампании, а не как прежде – только в дни выборов. Так, Точенов с конца прошлого года проверяет готовность региональных общественных штабов к контролю за предстоящими выборами. Такой мониторинг уже проводился в Волгограде, Хакасии, Ленобласти, Курске, Сыктывкаре и других регионах.

По словам Точенова, в рамках круглых столов «Общество и выборы», для участия в которых НОМ привлекает своих региональных экспертов, обсуждается ход подготовки к волеизъявлению избирателей и работу общественных структур в ходе избирательной кампании: как функционируют общественные штабы, как идет обучение наблюдателей, как организовать взаимодействие с партиями, НКО и т.д.

«Мы наблюдаем, в том числе, и за организацией наблюдения, смотрим, как общественники работают: не только как организаторы выборов организовали всю избирательную систему, не только как кандидаты участвуют, но и как осуществляется общественный контроль. Поэтому идет плотное взаимодействие с общественными штабами, мы изучаем ситуацию изнутри и вместе с ними выезжаем по сигналам, поступающим с мест», – пояснил он.

Пока, говорит Точенов, серьезных нареканий инфраструктура наблюдения не вызывает. «В понедельник стартует агитационный период в СМИ, будем эту часть также пристально рассматривать», – подчеркнул он, добавив, что в регионах высоко оценивают работу Общественной палаты России и Ассоциации НОМ по подготовке наблюдателей. «Мы смотрим, как эта работа проходит. Где-то быстрее, где-то активнее в регионах, где-то пассивнее, но она идет. Думаю, что в итоге приблизительная цифра, о которой говорили в Общественной палате, – в районе 200 тыс. наблюдателей – будет достигнута», – сказал ответсек СПЧ.

По словам Точенова, в ближайшие дни будет проведено очное заседание МРГ, где ее члены определятся с методиками работы. «Система уже отработана, на местах мы работаем с общественными штабами, с региональными уполномоченным по правам человека, избиркомами, штабами кандидатов и объединений. По итогам, как и всегда, сделаем свое резюме и доложим президенту», – заключил он.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта.

