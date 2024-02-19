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ФСБ и КГНБ Киргизии пресекли распространение фальшивых долларов
Российские и киргизские правоохранители раскрыли канал распространения фальшивых долларов США, их завозили с территории двух стран из-за рубежа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ и МВД России, а также Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли деятельность международной преступной группы, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Злоумышленники везли и сбывали поддельные доллары США. В Москве и Бишкеке установили и задержали трех активных участников группы – двух российских граждан и одного гражданина Киргизии.
У них изъяли более 50 тыс. поддельных долларов. Предположительно, поддельные деньги поступали на российскую и киргизскую территорию из-за границы.