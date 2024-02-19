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Каллас поторопила с конфискацией замороженных российских активов
Премьер Эстонии Каллас поторопила с конфискацией замороженных российских активов
Вопрос с конфискацией замороженных российских активов необходимо решить до очередных президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявленная в России в розыск.
Каллас заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности газете The Financial Times, что нужно «сделать все возможное перед важными выборами», передает ТАСС.
Как отмечает издание, заявление премьера Эстонии является еще одним свидетельством того, что Европа обеспокоена возможным вторым президентским сроком Дональда Трампа и его влиянием на политику Запада.
Каллас считает, что конфискация российских активов может ускорить наступление «переломного момента» в конфликте на Украине.
Ранее она заявляла также, что Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам.