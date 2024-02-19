Премьер Эстонии Каллас поторопила с конфискацией замороженных российских активов

Tекст: Ольга Никитина

Каллас заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности газете The Financial Times, что нужно «сделать все возможное перед важными выборами», передает ТАСС.

Как отмечает издание, заявление премьера Эстонии является еще одним свидетельством того, что Европа обеспокоена возможным вторым президентским сроком Дональда Трампа и его влиянием на политику Запада.

Каллас считает, что конфискация российских активов может ускорить наступление «переломного момента» в конфликте на Украине.

Ранее она заявляла также, что Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам.