Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.2 комментария
На Украине признали невозможность содержать западные самолеты
В ВВС Украины признали, что не смогут содержать западные самолеты
Военно-воздушные силы ВСУ не смогут содержать и обслуживать западные самолеты разного типа, поэтому Киев вынужден сосредоточиться на получении американских истребителей F-16, заявил на украинском канале «Рада» спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат.
По его словам, украинское командование не имеет возможности ставить на вооружение, а также содержать и обслуживать много самолетов разных типов, передает ТАСС.
«Для нас будет определенно сложный процесс. Поэтому нужно сосредоточиться на цели номер один – F-16», – отметил Игнат.
Напомним, в январе в Минобороны Дании сообщили, что передача страной Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. При этом Игнат заявил, что сомневается в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16.