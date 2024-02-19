На Украине признали невозможность содержать западные самолеты

В ВВС Украины признали, что не смогут содержать западные самолеты

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинское командование не имеет возможности ставить на вооружение, а также содержать и обслуживать много самолетов разных типов, передает ТАСС.

«Для нас будет определенно сложный процесс. Поэтому нужно сосредоточиться на цели номер один – F-16», – отметил Игнат.

Напомним, в январе в Минобороны Дании сообщили, что передача страной Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. При этом Игнат заявил, что сомневается в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16.

