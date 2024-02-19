Сальдо заявил о необходимости создать демилитаризованную зону в 200 км вглубь Украины

Tекст: Антон Антонов

Сальдо сказал, что, на его «непрофессиональный взгляд», ДМЗ должна быть «несколько более широкой, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У». По его словам, украинские тяжелые вооружения должны быть отодвинуты от границ России «на расстояние, недоступное для их применения».

Также Сальдо заявил, что необходимо освободить от украинской оккупации правобережную часть Херсонской области, включая Снигиревский и Александровский округа (в составе Украины являются частью Николаевской области), передает РИА «Новости».

Сальдо признал, что «у врага есть ракеты, летящие на сотни километров, но таковых немного». Однако, по его словам, некоторые данные указывают, что модернизированные ракеты С-200 имеют дальность полета до 600 км. В связи с этим после завершения боевых действий они должны находиться на Западной Украине, еще лучше, если их уничтожат, сказал Сальдо. «Впрочем, точные параметры демилитаризованной зоны должны будут определить компетентные в этом лица и организации», – добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.