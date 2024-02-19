Сенатор США счел неизбежными «территориальные уступки» со стороны Украины

Сенатор США Вэнс призвал смириться с необходимостью для Украины пойти на «территориальные уступки»

Tекст: Антон Антонов

Вэнс, участвовавший в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил в интервью Politico, что «любое мирное урегулирование потребует от Украины определенных значимых территориальных уступок». Он указал, что мирные договоренности – «единственный способ завершить конфликт», передает ТАСС.

Как заявил Вэнс, у США отсутствуют производственные мощности, которые могли бы обеспечить «бесконечную поддержку» боевых действий на суше в Восточной Европе, власти страны должны объяснить это населению.

«Как долго это будет продолжаться? Сколько это, как ожидается, будет стоить? И что немаловажно, как именно мы должны произвести вооружения, которые требуются для поддержки украинцев?» – заявил он.

На конференции Вэнс указывал, что американскую и европейскую поддержку Украины ограничивает не нехватка денег, а невозможность для Запада производить достаточно боеприпасов для конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также для возможного конфликта в Восточной Азии. В частности, как заявил Вэнс, украинские войска «за месяц применяют столько ракет-перехватчиков» ЗРК Patriot, «сколько США производят за год».

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции заявил, что есть проблемы с военными запасами, конфликт на Украине продемонстрировал это. В Минобороны Германии заявили, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.