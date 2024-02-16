Путин: Россия будет расширять промышленные альянсы с дружественными странами

Tекст: Алексей Дегтярев

«Все выпускать на собственной площадке, на собственной территории невозможно, да и не нужно. Но тем не менее и поэтому в том числе мы намерены расширять международные индустриальные и технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС, да и вообще с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, Россия и дальше намерена расширять поддержку промышленности, разрешать конкретные задачи по укреплению технологического суверенитета с бизнесом, научным сообществом, нашими предприятиями, трудовыми коллективами.

Страна нуждается в своих «технологических ключах» по критически важным направлениям, чтобы повысить качество жизни и безопасность граждан.

«И мы обязательно это сделаем. Важно концентрировать здесь и свой научный потенциал, и кадровый ресурс. И в этой связи напомню о поставленной задаче – к 2030 году инвестиции в российские проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции должны составить не менее 10 триллионов рублей», – подвел итог президент.