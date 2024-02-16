Путин заявил о необходимости учитывать украинский стаж для расчета пенсий в новых регионах

Tекст: Валерия Городецкая

«Нужно отрегулировать все, что касается их (жителей Донбасса и Новороссии – прим. ВЗГЛЯД) пенсионных прав. И сейчас эту работу ведет Государственная дума. <…> Надо засчитывать стаж работы, который люди получили, работая на территориях, когда они еще находились в составе Украины», – приводит слова Путина ТАСС.

Он добавил, что в парламенте намерены окончить работу по этому вопросу в скором времени. Разрешение этой проблемы непростое, но принятие таких законов необходимо, и подобный опыт уже есть с Крымом.

Положение жителей новых регионов является чрезвычайно важным «с социальной и внутриполитической точки зрения» обстоятельством, подчеркнул он.