Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Путин заявил о необходимости учитывать украинский стаж для расчета пенсий в новых регионах
Пенсии жителей в новых российских регионах должны рассчитываться с учетом стажа работы, полученного в период нахождения этих территорий в составе Украины, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими завода в парке «Станкомаш».
«Нужно отрегулировать все, что касается их (жителей Донбасса и Новороссии – прим. ВЗГЛЯД) пенсионных прав. И сейчас эту работу ведет Государственная дума. <…> Надо засчитывать стаж работы, который люди получили, работая на территориях, когда они еще находились в составе Украины», – приводит слова Путина ТАСС.
Он добавил, что в парламенте намерены окончить работу по этому вопросу в скором времени. Разрешение этой проблемы непростое, но принятие таких законов необходимо, и подобный опыт уже есть с Крымом.
Положение жителей новых регионов является чрезвычайно важным «с социальной и внутриполитической точки зрения» обстоятельством, подчеркнул он.