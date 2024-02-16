Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
В НАТО обеспокоились темпами производства военной промышленности в России
Financial Times: Представители НАТО выражают обеспокоенность темпами производства военной промышленности в России
Представители Североатлантического альянса выражают обеспокоенность касательно темпов производства российской военной промышленности, пишет Financial Times.
Издание уточняет, что одной из причин тревоги западных политиков стало возрождение Россией собственной оборонной промышленности, передает RT.
Кроме того, в статье указано, что в течение 2022 года Россия произвела миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков. По мнению издания, коллективный Запад не считал такой темп роста возможным.
Накануне президент России Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод», где заявил, что отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) демонстрирует очень хорошие результаты – выпуск различной техники увеличился в разы.