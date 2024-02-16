Слово «дьявол» с греческого переводится буквально, как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Сильная вспышка на Солнце произошла утром 16 февраля
Мощная вспышка на Солнце самого высокого класса X произошла утром 16 февраля, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Согласно сообщению ведомства, 16 февраля в 9.53 по Москве в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.5 (S16W85) продолжительностью 16 минут, сопровождавшаяся всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 2 674 км/сек и нарушением КВ-радиосвязи, передает ТАСС.
После вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R3(сильно) по шкале из пяти показателей, в настоящее время, согласно данным, уровень снизился до R1 (слабое).
Напомним, 9 февраля на Солнце была замечена вспышка самого высокого класса Х3.3.