К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.0 комментариев
Фон дер Ляйен назвала снабжение Киева оружием краткосрочной целью развития ВПК ЕС
Financial Times: Снабжение Киева оружием стало краткосрочной целью развития ВПК ЕС
Основной «краткосрочной целью» стратегии развития оборонной промышленности Европы станет продолжение поставок оружия Киеву, заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, план ЕК по наращиванию европейского военно-промышленного комплекса опирается на существующих пилотных программа, среди которых – созданный в прошлом году фонд в 300 млн евро для содействия совместным закупкам военной продукции для Киева, передает ТАСС.
Фон дер Ляйен считает, что в течение последних 20, 30, 40 лет «мир» заключался в интеграции и обеспечении безопасности внутри Европы, пишет газета.
Издание также отмечает, что в данный момент глава ЕК говорит об угрозе извне, на которую «надо отвечать».
В начале февраля Еврокомиссия в лице фон дер Ляйен пообещала поставить Киеву 1 млн снарядов.
При этом агентство Bloomberg сообщало, что ЕС предоставит Киеву лишь 600 тыс. снарядов из обещанного миллиона. Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.