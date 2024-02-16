Фон дер Ляйен назвала снабжение Киева оружием краткосрочной целью развития ВПК ЕС

Financial Times: Снабжение Киева оружием стало краткосрочной целью развития ВПК ЕС

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, план ЕК по наращиванию европейского военно-промышленного комплекса опирается на существующих пилотных программа, среди которых – созданный в прошлом году фонд в 300 млн евро для содействия совместным закупкам военной продукции для Киева, передает ТАСС.

Фон дер Ляйен считает, что в течение последних 20, 30, 40 лет «мир» заключался в интеграции и обеспечении безопасности внутри Европы, пишет газета.

Издание также отмечает, что в данный момент глава ЕК говорит об угрозе извне, на которую «надо отвечать».

В начале февраля Еврокомиссия в лице фон дер Ляйен пообещала поставить Киеву 1 млн снарядов.

При этом агентство Bloomberg сообщало, что ЕС предоставит Киеву лишь 600 тыс. снарядов из обещанного миллиона. Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

