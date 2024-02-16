Новая жалоба на домогательства подана против Депардье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, новая жалоба подана в Париже 9 января, прокуратура начала предварительное расследование, передает РИА «Новости».

По данным газеты, автор жалобы – пожелавшая остаться неизвестной бывшая ассистентка режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам со стороны актера во время съемок фильма в 2014 году.

Ранее журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, которое якобы произошло в 1995 году.

Напомним, в 2018 году молодая актриса заявила, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы».