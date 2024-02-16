Слово «дьявол» с греческого переводится буквально, как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Новая жалоба на домогательства подана против Депардье
Новая жалоба подана в Париже против актера Жерара Депардье из-за сексуальных домогательств с его стороны, началось предварительное расследование, сообщает газета Ouest France.
Как говорится в сообщении, новая жалоба подана в Париже 9 января, прокуратура начала предварительное расследование, передает РИА «Новости».
По данным газеты, автор жалобы – пожелавшая остаться неизвестной бывшая ассистентка режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам со стороны актера во время съемок фильма в 2014 году.
Ранее журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, которое якобы произошло в 1995 году.
Напомним, в 2018 году молодая актриса заявила, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы».