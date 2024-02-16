Патрушев: США и Британия ударами по Йемену пытаются втянуть стран региона в войну

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике, Вашингтон и Лондон развязали войну с Йеменом под предлогом обеспечения свободы судоходства в Красном море и пытаются втянуть в нее региональные государства, передает ТАСС. Он добавил, что удары по позициям хуситов нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон.

Патрушев отметил также, что международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, провалились его планы нанести России стратегическое поражение руками Украины.

Он констатирован, что в итоге запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для двух с лишним миллионов проживающих в секторе Газа палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирного населения.

Ранее войска Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по десяти объектам хуситов, на которых были поражены в общей сложности 30 целей.