К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.0 комментариев
Патрушев: США и Британия ударами по Йемену пытаются втянуть стран региона в войну
Удары США и Британии по позициям хуситов абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН, это развязанная Вашингтоном и Лондоном война, в которую они пытаются втянуть региональные страны, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике, Вашингтон и Лондон развязали войну с Йеменом под предлогом обеспечения свободы судоходства в Красном море и пытаются втянуть в нее региональные государства, передает ТАСС. Он добавил, что удары по позициям хуситов нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон.
Патрушев отметил также, что международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, провалились его планы нанести России стратегическое поражение руками Украины.
Он констатирован, что в итоге запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для двух с лишним миллионов проживающих в секторе Газа палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирного населения.
Ранее войска Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по десяти объектам хуситов, на которых были поражены в общей сложности 30 целей.