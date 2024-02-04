США и Великобритания поразили 30 целей в Йемене

США и Великобритания нанесли удары по 30 целям в Йемене, в том числе по подземному арсеналу

Tекст: Денис Тельманов

Среди пораженных объектов значатся центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов, передаtn ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что США и Британия обстреляли позиции хуситов в Йемене. Под удар попали южные окрестности административного центра провинции, а также объекты хуситов в горной местности округа Аль-Лухейя.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому судну в Красном море.

По словам представителя хуситов, удар нанесен «в знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию» против Йемена.

Хуситы обещали продолжить операции в Аравийском и Красном морях, пока продолжаются агрессия в отношении сектора Газа и его блокада.