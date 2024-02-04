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США и Великобритания поразили 30 целей в Йемене
США и Великобритания нанесли удары по 30 целям в Йемене, в том числе по подземному арсеналу
Войска Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по десяти объектам хуситов, на которых были поражены в общей сложности 30 целей, сообщил представитель американской администрации.
Среди пораженных объектов значатся центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов, передаtn ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что США и Британия обстреляли позиции хуситов в Йемене. Под удар попали южные окрестности административного центра провинции, а также объекты хуситов в горной местности округа Аль-Лухейя.
Ранее сообщалось, что йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому судну в Красном море.
По словам представителя хуситов, удар нанесен «в знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию» против Йемена.
Хуситы обещали продолжить операции в Аравийском и Красном морях, пока продолжаются агрессия в отношении сектора Газа и его блокада.