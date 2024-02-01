Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.5 комментариев
Йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому судну в Красном море
Представитель йеменских хуситов Сариа сообщил о ракетном обстреле британского торгового судна в Красном море
По британскому торговому судну, которое направлялось в Израиль через Красное море, нанесен удар противокорабельными ракетами, сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сариа.
Сариа сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что судно направлялось «в один из портов оккупированных палестинских территорий», передает ТАСС.
Как сообщается в Telegram-канале представителя хуситов, удар нанесен «в знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию» против Йемена. Хуситы обещали продолжить операции в Аравийском и Красном морях, пока продолжаются агрессия в отношении сектора Газа и его блокада, передает РИА «Новости».
Напомним, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщал о новом нападении на судно у побережья Йемена в районе йеменского порта Ходейда. Подробности нападения не сообщались.