ВМС Британии сообщили об атаке неизвестных на судно к западу от йеменского порта Ходейда

Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.47 комментариев
До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.14 комментариев
Депутат Матвейчев объяснил юридические последствия для оказывающей финансовую помощь ВСУ писательницы Людмилы Улицкой
Российская писательница, публицист Людмила Улицкая в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.
«Закон о конфискации имущества, который только-только был принят, как раз относится к таким случаям. В нем речь идет не только о фейках, но и о любой дискредитации, любой помощи врагу. В том числе донаты ВСУ полностью подпадают под этот закон», – говорит Матвейчев.
Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в Уголовном кодексе водится возможность конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
«Поэтому и госпожа Улицкая, и иные лица, ведущие себя подобным образом, подвергнутся по этому закону конфискации того имущества и той собственности, которая послужила орудием для помощи нашим врагам или орудием в их дискредитации нашего правительства, наших Вооруженных сил. Если продажа от книг, как она сказала, идет на это, то и книги, и иное имущество будет у нее конфисковано. Закон как раз именно это и регулирует», – объяснил депутат.
Ранее жительницу Хабаровска суд приговорил к восьми годам лишения свободы за государственную измену. Уточняется, что хабаровчанка отправляла деньги украинским военным для покупки оружия.
«У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.
Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.
Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ могут пойти в новое наступление весной
Буданов, комментируя наступление российских войск, заявил, что операция российских сил идет с ноября прошлого года. Он считает, после этого «ход будет за ВСУ». «К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло», – цитирует «Коммерсант» Буданова со ссылкой на «Украинскую правду».
Ранее стало известно, что Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ.
В среду стало известно, что США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет, план предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.
Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.
Губернатор Севастополя сообщил, что ВС России отразили массированную атаку на город
В своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что предварительно было сбито шесть украинских ракет над городом, в районе улицы Федоровской обломки ракеты упали в частном секторе. В садовом товариществе «Усть-Бельбек» от обломков пострадало 12 строений: выбиты стекла, повреждены заборы. Жертв и пострадавших среди населения нет.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили свыше двух десятков украинских беспилотников.
Тарасова рассказала, что сделала бы на месте Тутберидзе в скандале с Валиевой
Тарасова в интервью «Матч ТВ» отказалась давать оценку действиям Тутберидзе, но призналась, что на ее месте сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка».
Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Тутберидзе усомнилась в работе юристов, защищавших Валиеву в суде. Тарасова удивилась словам коллеги и отметила, что тренер не могла не знать, кто защищал Валиеву в суде: «Это первое, чем тренер должен интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде».
Ранее Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с допингом Валиевой, по ее мнению, по итогам разбирательств осталось много вопросов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД считает решение CAS о дисквалификации Валиевой очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.
«Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником – с днем интронизации», – сказал глава государства, обращаясь к патриарху. «Пятнадцать лет. Думаю, вы даже не заметили, как эти пятнадцать лет пролетели. <…> Спасибо вам за ваши труды», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.
Климов рассказал «Ленте.ру» о том, что напротив его дома в Перми есть школа №22, на которой закреплена памятная табличка в честь встречи в 1937 году Чкалова со школьниками. Сенатор задался вопросом, «какие мысли и чувства испытал бы наш легендарный летчик, если бы он был жив».
Климов подчеркнул, что эта история показала необходимость заняться патриотизмом в России. Он также добавил, что слова Богдановой надо проверить на признаки 275 статьи УК РФ («Государственная измена»).
Напомним, правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, которая является гражданкой Израиля, призвала нанести ядерный удар по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».
Как указано в документе, Собчак не уплатила административный штраф в размере 5 тыс. рублей, наложенный за совершение правонарушения, предусмотренного статьей «Неправомерное действие при банкротстве», решение по которому вступило в законную силу, тем самым совершив новое правонарушение, предусмотренное статьей «Уклонение от исполнения административного наказания», передает ТАСС.
Суд постановил назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Суть не уточняется, на заседание суда Собчак не явилась.
Ранее Арбитражный суд Москвы прекратил производство по отозванному иску предпринимательницы Анны Лариной, требовавшей взыскать около 874 тыс. рублей с Ксении Собчак.
«Кстати говоря, надо бы добавить, отвечая на ваш вопрос, что самолет сбит – это уже установлено точно – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», – сказал Путин, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия настаивает на международном расследовании произошедшего.
«Украинские вооруженные силы сбили наш самолет Ил-76, в котором находились 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», – добавил он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot.
Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.
Путин: Линию фронта нужно отодвинуть от границ России на расстояние, которое обезопасит территорию страны от обстрелов
«Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что фундамент воспитания в России достаточно прочный, на это указала ситуация вокруг специальной военной операции на Украине.
Суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма
Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Россия не нарушила ни один указанный в инициированном Киевом иске пункт конвенции, кроме одного, передает ТАСС.
В решении утверждается, что Москва якобы не выполнила «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые могли быть причастны к финансированию терроризма на Украине.
Один из судей CAS по делу о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за допинг не был согласен с итоговым решением
Судья настаивал на позиции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которой спортсменку столо дисквалифицировать на два года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.
Однако в итоге CAS удовлетворил требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировать спортсменку на четыре года.
Отмечается, что отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, а все результаты фигуристки с этого числа аннулируются. На основании решения CAS ISU сместил переместил сборную России с первого места в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине на третье место.
Ранее сообщалось, что фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду, эмоционально отреагировала на лишение российской сборной золота Олимпиады-2022.
Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в его доме в Лондоне за нарушение санкций
Британские власти подозревают экс-губернатора в нарушении санкционного режима и отмывании денег, предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.
Отмечается, что бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.
В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что Овсянников обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. В ходе задержания у него были изъяты 77,5 тыс. фунтов стерлингов (98,5 тыс. долларов) наличными, которые, по данным агентства, также были получены в результате незаконных финансовых операций.
Овсянников находится в санкционном списке Великобритании с ноября 2017 года. Также бывший чиновник находился в черных списках Евросоюза и США, однако в 2022 году Европейский суд по его запросу аннулировал это решение.
В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.
В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после скандала в аэропорту Ижевска. Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал его на 2 тыс. рублей по административному делу о хулиганстве.
Было установлено, что 5 апреля 2020 года он «громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу».
Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт».
После инцидента министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности замглавы Минпромторга «в связи с сокращением этой должности».
Фигуристка Анна Щербакова отписалась в соцсетях от тренера Этери Тутберидзе после ее слов о допинге Камилы Валиевой
На отписку Щербаковой от своего тренера обратили внимание интернет-пользователии, при это сама Тутберидзе по-прежнему подписана на Щербакову, сообщает «МК».
Тутберидзе заявила, что антидопинговые службы в течение двух лет так и не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, а по итогам разбирательств осталось много вопросов.
Тренер подчеркнула, что она больше всего хотела, чтобы было проведено доскональное расследование, даже если «это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны».
По словам Тутберидзе, она всегда предупреждает родителей своих воспитанников осторожно относиться к приему лекарств, даже если это препараты от простуды.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях.
После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.
WP: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы увеличить финансовую помощь Запада
Источник The Washington Post утверждает, что Зеленский указал Залужному на усталость украинцев от конфликта и замедление военной помощи от международных спонсоров республики. По его словам, возможно, новый главком улучшит ситуацию, пишет РБК.
Другой собеседник издания заявил, что несмотря на отказ Залужного уходить в отставку, главком ВСУ собирается покинуть армию, кроме того, ожидается, что будут уволены и другие высокопоставленные сотрудники генерала.
Западные СМИ ранее рассказали о неудачной попытке президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. При этом пост, по данным прессы, предлагали начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, однако оба отказались.
Политолог Алексей Чеснаков заявил, что публикации западных авторитетных изданий о несостоявшейся отставке Валерия Залужного не только подтверждают факт инцидента, но и свидетельствуют о том, что положение Зеленского хуже, чем казалось прежде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями о Залужном, и назвал очевидным и однозначным то, что у киевского режима много проблем, «там все неладно».