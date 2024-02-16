ВС России отразили 46 атак украинской армии на Донецком направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

Атаки отражены у Белогоровки, Богдановки, Клещеевки, Красного, Ленинского, Новомихайловки и Шумов в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Поражены подразделения ВСУ и нацгвардии у Курдюмовки, Андреевки, Георгиевки и Катериновки в ДНР. Общие потери ВСУ составили более 1,8 тыс. человек, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и 25 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские войска поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины у Тягинки, Михайловки, Ивановки, Янтарного (Херсонская область) и Никополя (Днепропетровская область). Там украинская сторона потеряла свыше 310 человек, танк, две боевые бронированные машины и 14 орудий полевой артиллерии.

Авиация и ПВО за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 украинских воздушных сил, перехватили 36 снарядов РСЗО HIMARS, «Vampire» и «Ольха», одну управляемую авиабомбу JDAM, и уничтожили 405 дронов.

За неделю сдались в плен 35 украинских военнослужащих.