Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
Полу Маккартни вернули украденную в 1972 году гитару
«Битлу» Полу Маккартни вернули украденную в 1972 году гитару Höfner 500/1 с корпусом с форме скрипки
Одному из основателей культовой британской группы The Beatles Полу Маккартни вернули гитару Höfner 500/1 с корпусом в форме скрипки, украденную у него в 1972 году из фургона в Лондоне.
Инструмент был обнаружен на чердаке дома в английском графстве Сассекс после организации его поисков участниками проекта The Lost Bass, передает ТАСС.
Отмечается, что услышавший о проекте житель Сассекса вспомнил, что у него на чердаке хранится старый бас, и связался с представителями компании-изготовителя инструмента, которые подтвердили, что это гитара Маккартни.
Если бы гитару сейчас выставили на аукцион, за нее можно было бы выручить 10-15 млн долларов, полагает агентство.
Ранее сообщалось, что куртку другого «битла» – Джорджа Харрисона – продали на аукционе за 178,4 тыс. долларов.