«Битлу» Полу Маккартни вернули украденную в 1972 году гитару Höfner 500/1 с корпусом с форме скрипки

Tекст: Денис Тельманов

Инструмент был обнаружен на чердаке дома в английском графстве Сассекс после организации его поисков участниками проекта The Lost Bass, передает ТАСС.

Отмечается, что услышавший о проекте житель Сассекса вспомнил, что у него на чердаке хранится старый бас, и связался с представителями компании-изготовителя инструмента, которые подтвердили, что это гитара Маккартни.

Если бы гитару сейчас выставили на аукцион, за нее можно было бы выручить 10-15 млн долларов, полагает агентство.

Ранее сообщалось, что куртку другого «битла» – Джорджа Харрисона – продали на аукционе за 178,4 тыс. долларов.