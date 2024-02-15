Лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте

Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.13 комментариев
Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.13 комментариев
Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.9 комментариев
За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.25 комментариев
Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет
В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019-го граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский в Киеве создали преступное сообщество, в деятельность которого также были вовлечены Максим Пызин, Тимур Макаров, Сергей Дунаев, Денис Усенко, Эрвин Исмаилов, Эдуард Тавгорашвили, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз, Вадим Долгов и Оксана Капкаева, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.
По данным ведомства, банда была создана для «похищения граждан России с вывозом на территорию Украины, завладения их имуществом, совершения убийств».
Так, в 2020 году члены банды в Челябинске похитили предпринимателя, отобрав у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена, похитив биткойны на сумму более 50 млн рублей.
Также, по данным надзорного ведомства, члены преступной группы совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, на его автомобиль которого они установили самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.
Жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу
«Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы – 12-й», – приводит РИА «Новости» данные из доклада.
Отмечается, что два года назад Россия была на первом месте среди угроз для жителей Германи, а в 2023 году заняла лишь четвертое место.
Сейчас же немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.
«Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась», – подчеркивается в исследовании.
Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС.
Журналист Такер Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией даже при возобновлении помощи Запада
«Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины», – заявил Карлсон, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что у Украины нет промышленного потенциала, при этом он отметил, что такая же ситуация у НАТО и у США. Кроме того, население России на 100 млн человек больше, чем у Украины.
«Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», – подчеркнул Карлсон.
Ранее Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине.
В реальности никакого флага на водонапорной башне нет, что подтвердили российские подразделения, выполняющие задачи в районе Крынок, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
«Связавшись с нашими подразделениями, выполняющими задачи в районе н.п. Крынки, получил свежие кадры той самой водонапорной башни, где якобы был установлен украинский флаг. После просмотра видео дальнейшие комментарии считаю излишними», – написал Сальдо. По его словам, таким образом ВСУ пытаются опровергнуть критическое положение морпехов на левом берегу Днепра и создать иллюзию контроля над ситуацией на поле боя в условиях серьезных проблем на всех участках фронта.
«Отчаянные попытки показать присутствие украинских морпехов на левом берегу Днепра путем установки флагов объясняются тем, что Крынки остаются последним аргументом, который мог бы побудить Запад продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Тем не менее, украинским «специалистам» все меньше получается выдавать желаемое за действительное», – написал Сальдо.
Ранее Сальдо сообщил, что российские военные увеличили зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях на запорожском направлении
По его словам, у пострадавших встречаются очень тяжелые ранения от минометных выстрелов и осколков артиллерийских снарядов, передает ТАСС.
Не смотря на то, что Руденко часто встречал в госпиталях наемников-иностранцев, он затруднился сказать, из каких стран они приехали на Украину.
Руденко рассказал, что его мобилизовали на фронт и провели обучение на одном из украинских полигонов.
Перед тем, как попасть в плен, Руденко успел сделать только два разведвыхода, причем, во время первого он получил ранения, а в ходе второго попал в плен.
Ранее сообщалось, что погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. В сложившейся ситуации украинские военнослужащие предпочитают сдаваться в плен.
Политолог Бордачев: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
«Объявление в розыск премьера Эстонии Каи Каллас – событие неординарное. Это первый подобный случай в России. Даже Владимир Зеленский до сих пор не объявлен в розыск», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
По его мнению, на отношениях России и Эстонии факт объявления в розыск Каллас сказаться не должен. «Это не будет иметь никаких последствий для торгово-экономических отношений наших стран. Поскольку они отвечают интересам и российского, и эстонского корпоративного сектора. Это также не помешает транзиту, который после закрытия финнами границы с РФ перешел на Эстонию», – считает собеседник.
На дипломатическом уровне это также не отразится, полагает Бордачев. «В нашей стране находится временный поверенный в делах Эстонии – это третий класс глав диппредставительств после послов и посланников. Поэтому, например, вопросов в части верительных грамот не будет. В целом мы должны исходить из собственных приоритетов, а не из каких-то абстрактных конструкций. А дипломатические отношения с Таллином – вопрос именно такой категории», – заключил политолог.
Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Согласно данным карточки, Каллас – уроженка города Таллина ЭССР, разыскивается по статье УК РФ, но по какой конкретно статье – не указано.
Также в розыск объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении них заведено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать. В своем Telegram-канале она предупредила, что это только начало.
ТАСС также напоминает, что СК РФ в сентябре прошлого года заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Отмечалось, что в производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.
Сенатор Долгов: Удар ВСУ по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств
«По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.
«Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.
«Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – резюмирует Долгов.
В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара по городу погибли пять граждан, в том числе один ребенок. При этом 18 человек получили ранения, пятеро из них – дети.
«В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Руководитель Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.
Также Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв, пострадавших и разрушений налет ВСУ на территорию России. В Белгороде в результате взрывов ракет погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с теми, кто спасал детей, обустраивал бомбоубежища и восстанавливал город.
Военный эксперт Леонков: Удачный удар по Селидово может сорвать ротацию ВСУ в Авдеевке
«Селидово является одним из логистических центров для группировки ВСУ в Авдеевке. Такие населенные пункты представляют собой защищенные ворота в укрепрайон, через которые поддерживаются линии снабжения и обеспечивается ротация личного состава. Соответственно, атака военных целей в подобных городах усложнит положение ВСУ на данном направлении», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.
«В настоящий момент есть основания полагать, что в Селидово располагались бригады, которыми планировалось заменить солдат украинской армии, застрявших внутри Авдеевки. Скорее всего, офис Зеленского также рассматривал данную территорию как место, через которое можно проводить подмогу к основному очагу сражений», – допускает собеседник.
«Если ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы противника в Селидово – это может усложнить положение ВСУ в Авдеевке и сорвать ротацию войск. Кроме того, сама возможность прибытия дополнительных формирований на это направление откладывается, поскольку Украине придется потратить время на проработку альтернативных маршрутов», – уточняет он.
«По неподтвержденной информации, удар ВС РФ был нанесен при помощи комплекса «Искандер». Данный вид вооружений изначально создавался с возможностью внедрения в снаряды кассетной боевой части, что позволяет покрывать огромные площади одним лишь залпом. Поразить таким образом можно как пехоту, так и технику противника. Однако для таких выводов надо дождаться официального подтверждения информации», – резюмирует Леонков.
Ранее в Сети появились данные о том, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в момент атаки на территории населенного пункта могло находиться до полутора тысяч украинских военных, прибывших на учения.
Позже данную информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, точные данные по количеству пострадавших и погибших до сих пор выясняются. Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет нанесенный удар «большим успехом» для ВС РФ.
«Именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой. Наша разведка сработала блестяще», – подчеркивает он. По данным Подоляки, российским войскам удалось дважды попасть по позициям противника. Первый был осуществлен при помощи комплекса «Искандер». Применялись кассетные боеприпасы.
Второй залп был пущен через час, когда на территории Селидово началась массовая эвакуация выживших. Подчеркивается, что оба удара были осуществлены с предельной точностью. Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет произошедшее следствием ошибок нового руководства ВСУ.
«Надо отметить, что при Залужном подобных успехов у нас не было. Отдавая ему должное, они максимально рассредоточивали личный состав, несмотря на организационные сложности. Видимо, Сырского не зря считают мясником, раз он для упрощения задачи по деблокаде Авдеевки пошел на такой риск для личного состава», – пишет Васильев.
При этом украинское командование опровергает данные о потерях в этом населенном пункте, называя происходящее «информационно-психологической операцией».
Напомним, после назначения нового главкома ВСУ стало известно, что в украинской армии планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.
Все это говорит о том, что наиболее вероятным с оперативной точки зрения первым шагом Сырского может стать операция по деблокаде Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему новый главком ВСУ известен под прозвищами «Бахмутский мясник» и «Генерал-200».
Депутат Луговой: Западные диппредставительства намеренно трудоустраивали оппозиционно настроенных граждан РФ
«В советские времена все сотрудники иностранных диппредставительств набирались исключительно через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК). Руководство страны предоставляло зарубежным консулам даже рабочий персонал, например, горничных, сантехников или электриков», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
«Оплата труда советских граждан также происходила через ГлавУпДК. Посольство или консульство переводило деньги данному ведомству, которое уже и выдавало необходимые суммы сотрудниками иностранных диппредставительств. Эта практика обеспечивала прозрачность поступившего в СССР капитала и сводила на нет любые теневые схемы», – подчеркивает собеседник.
«Однако в 1990-е данный подход, к сожалению, канул в небытие. Посольства и консульства получили возможность самостоятельного найма сотрудников. Зачастую в ведомства западных государств трудоустраивались нелояльные к действующему руководству РФ граждане. Фактически создавалась благоприятная почва для потенциальной вербовки агентов», – уточняет депутат.
«С помощью небольшого количества людей, готовых предать Родину ради призрачной возможности перебраться за границу, проводилось немало опасных операций. Формально такой сотрудник дипведомства является полноправным гражданином России. Соответственно, он может свободно передвигаться на территориях, которые недоступны даже зарубежному послу», – акцентирует он.
«Поэтому решение о лишении статуса работодателя дипломатических учреждений крайне важно. В нем нет никакого ущемления: мы не отказываем иностранным государствам в возможности найма персонала, просто согласовать трудоустройство россиян необходимо с местным руководством. Ничего в этом страшного нет», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, дипломатам РФ не стоит опасаться ответной реакции со стороны западных государств. Мы в этом плане всегда действовали аккуратно. Все сотрудники иностранных ведомств, принадлежащих России, – граждане нашей страны», – резюмирует Луговой.
Ранее в России призвали лишить загранпредставителей статуса работодателя на законодательном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Комментируя инициативу депутата от ЛДПР Андрея Лугового о возобновлении практики трудоустройства через ГлавУпДК, он подчеркнул, что возрождение данной процедуры стало бы «абсолютно естественным и логичным ходом».
«Это позволит, во-первых, удовлетворять легитимные запросы на предоставление трудовых услуг. Во-вторых, позволит не допустить, чтобы здесь были какие-то злоупотребления», – уточнил глава дипведомства. По его словам, этот процесс «не просто продвигается», но и постепенно переходит к осуществлению на практике.
«Мы уже соответствующим образом поставили посольство Британии в РФ и британское генконсульство в Екатеринбурге в рамки необходимости не самостоятельно бегать на рынки труда, а договариваться с ГлавУпДК», – подчеркнул Лавров. Между тем пересмотр принципов работы иностранных представительств происходит в России не первый год.
Еще до начала СВО посольствам и консульствам США было запрещено нанимать граждан РФ. Кроме того, были введены ограничения и на осуществление «краткосрочных командировок». С 2021 года визиты по данному направлению могут совершать лишь девять человек в год на основе взаимности.
Схватка состоялась в августе прошлого года, но кадры были опубликованы лишь недавно, передает «Российская газета». На видео видно, как боец ВС России «срезал» Мосса в ходе окопной схватки, как только он выглянул из-за угла.
По данным Telegram-канала TrackANaziMerc, Мосс выжил, но получил тяжелые ранения шеи и живота.
В ноябре сообщалось, что российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой.
В Мариуполе обнаружена секретная документация СБУ в заминированном схроне
По данным ведомства, в схроне, помимо документов, находился гранатомет, пулемет и автомат, передает ТАСС.
Отмечается, что изъятая документация направлена на исследование, на месте обнаружения схрона проводятся дополнительные проверочные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в ходе восстановления больницы №7 Мариуполя в подвале здания были обнаружены документы, свидетельствующие об испытаниях лекарств на пациентах, в том числе младенцах.
В документах, датируемых 2008-2016 годами, упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование,
Журналист Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке «Россия» на ВДНХ
«Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл», – приводит РИА «Новости» слова Цыденова.
Он отметил. что американский журналист 5 февраля посетил стенд Бурятии, где ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала.
В интервью журналистам Карлсон признался, что хочет посетить Байкал.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности.
WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени
«Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».
По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.
В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.
Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».
«На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, из них трое – дети», – сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что все погибшие были членами одной семьи.
Во время пожара огонь охватил веранду и крышу дома. Возгорание до сих пор полностью не потушено.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме на Урале погиб трехлетний мальчик.
С кишечной инфекцией госпитализированы 45 учеников школы-интерната им. А.Н. Колмогорова
По ее словам, дети находится в состоянии средней тяжести, за ними наблюдают врачи.
«Один ребенок выписан под родительский надзор», – рассказала Ярославская ТАСС.
Она отметила, что по предварительным данным речь идет о заражении норовирусом – «болезнью зимней рвоты», которая характеризуется диарей, рвотой и болями в желудке. Норовирус был обнаружен у двоих сотрудников пищеблока школы.
Ярославская подчеркнула, что жизни детей ничего не угрожает.
Она добавила, что школа-интернат, где ученики заразились инфекцией, является негосударственным учебным заведением.
11 февраля управление Роспотребнадзора по Москве начало проверку по факту выявления острой кишечной инфекции у воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова. На тот момент сообщалось о пяти госпитализированных, 12 человек были изолированы и находились под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что из школы-интерната им. Колмогорова уволили учителя, заподозренного в домогательствах к ученикам после появления в интернете компрометирующих видео.