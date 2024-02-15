Хоккеисты молодежной сборной России попросили IIHF вернуть команду на чемпионат мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в письме, под которым подписались Матвей Мичков, Арсений Коромыслов, Егор Заврагин, Михаил Ильин, Сергей Иванов, Михаил Гуляев, Егор Римашевский, Артем Кудашов, Тимур Муханов, Иван Демидов, Иван Ремезовский, Игорь Чернышов, Максим Великов, Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Кирилл Долженков и Артем Барабоша, игроки молодежной сборной России не понимают, что происходит с мировым хоккеем: российская команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира, передает ТАСС. В письме указано, что в январе 2024 года совет IIHF временно отстранил израильские команды от турниров под эгидой организации из соображений безопасности и сначала лишила их права выступить на чемпионате мира в группе А дивизиона II, а затем разрешила, после чего израильские хоккеисты выиграли турнир и вышли в второй дивизион группы В.

Хоккеисты поинтересовались, в чем перед мировым хоккеем провинились ребята 2003–2005 годов рождения и почему международная федерация старательно вычеркивает россиян из мирового хоккея, делая свой же турнир (и будущие турниры взрослых сборных) менее конкурентными. В письме указано, что если проблема в политических пристрастиях или убеждениях, IIHF должна заявить об этом прямо, на весь мир, иначе почему одну сборную, которая, при всем к ней уважении, мало на что претендует, федерация возвращает через шесть дней после отстранения, а другую, из сезона в сезон претендующую на медали, изолирует на годы».

«Почему другая организация, Национальная хоккейная лига, с радостью ждет в ряды своих клубов хоккеистов из всех стран, с гордостью сообщает о рекордах, восхваляет и рекламирует игру десятков наших соотечественников, не стесняясь говорить, из какой страны они приехали. Почему клубы Континентальной хоккейной лиги, несмотря на непростую политическую обстановку, рады видеть у себя в составе хоккеистов из всех государств. Наше коллективное письмо, адресованное в Международную федерацию хоккея, – крик души. Мы справимся с любыми трудностями и все равно станем профессионалами, несмотря на любое ваше решение, но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы», – говорится в письме.

Напомним, в январе Израиль подал иск в CAS из-за отстранения хоккейной сборной от соревнований.