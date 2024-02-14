Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.2 комментария
Умерла сыгравшая в «Бриллиантовой руке» актриса Виктория Островская
Актриса Виктория Островская, сыгравшая в «Бриллиантовой руке», умерла на 86-м году жизни
Актриса Виктория Островская умерла в возрасте 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов.
По его словам, ушла актриса Виктория Островская, сыгравшая в «Бриллиантовой руке», ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Малахов добавил, что следующей была эпизодическая роль в фильме «Старый знакомый», на этом ее карьера завершилась, передает ТАСС.
Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Некоторое время работала диспетчером на автобазе, когда случайно была приглашена на фильм «Бриллиантовая рука». Затем снялась еще в одной кинокомедии «Старый знакомый». Была актрисой Днепропетровского академического театра русской драмы им. М. Горького (1964), Сызранского драматического театра.