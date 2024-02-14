Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.2 комментария
Россия уведомила ФРГ о задержании немца из-за мармелада с марихуаной в Петербурге
Генконсульству ФРГ известно о задержании в Петербурге гражданина Германии из-за мармеладных мишек с марихуаной, сообщил представитель немецкого министерства иностранных дел.
Российская сторона проинформировала генконсульство ФРГ о задержании немца, ему оказывается консульская помощь, власти находятся в контакте с его адвокатами, сообщил представитель внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.
Накануне в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сообщили о задержании в аэропорту Пулково гражданина Германии, у которого были обнаружены мармеладные мишки с марихуаной. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков.