Водонаева потребовала с блогера Петрова 1 млн из-за посвященного ЧВК «Вагнер» поста

Tекст: Алексей Дегтярев

Таганский суд Москвы принял к производству и назначил подготовку по иску Водонаевой к Петрову и АНО содействия информированию и просвещению населения «Общественная служба новостей» о защите чести, достоинства, деловой репутации, передает ТАСС.

Истица потребовала признать несоответствующими действительности заявления Петрова и портала «Первый женский», удалить их и опровергнуть их, а также взыскать с Петрова компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.

Поводом для иска послужил пост Водонаевой в апреле 2023 года. На опубликованном фото телеведущая стоит с собакой и флагом России на фоне. Публикация подписана так: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК «Вагнер».

Петров в своем Telegram-канале заявил, что пост Водонаевой – это «реклама фашистской организации».

Петров уехал из России, он живет за рубежом. На него составляли протоколы о пропаганде ЛГБТ и дискредитации армии.