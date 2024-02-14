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На Украине раскрыли схему закупок продуктов для Минобороны по завышенным ценам
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выявили схему, которая позволяла проводить закупки продуктов для нужд Минобороны по значительно завышенным ценам, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению пресс-службы, в рамках расследования уголовного производства по закупке Минобороны Украины услуги по организации питания детективы НАБУ подтвердили факты работы коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов и фактически наживаться на армии недобросовестным поставщикам, передает ТАСС.
В НАБУ добавили, что схема позволяет поставщикам злоупотреблять формированием цен на наиболее популярные группы продуктов. Ведомство предоставило фото более 20 коробок с документами, сообщив, что это только треть бумаг, изъятых во время следственных действий.
Ранее глава ведомства Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов).