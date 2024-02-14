Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.2 комментария
Директора кафе «М-Бургер» в Приморье задержали по делу об отравлении 64 человек
Задержана директор кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, в котором отравились 64 человека, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Приморскому краю.
Директор кафе задержана по подозрению в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
С 5 по 10 февраля в кафе отравились 64 человека, их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.
В региональном управлении Роспотребнадзора указывали, что в кафе выявили многочисленные нарушения, отсутствие документации. На полуфабрикатах собственного приготовления отсутствовала маркировка даты изготовления.