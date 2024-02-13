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    В Бундестаге рассказали о «нехороших настроениях» на Украине
    В МВФ назвали позитивным рост экономики России
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    Стоимость биткоина превысила 50 тыс. долларов
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    Василий Авченко Василий Авченко Тихий океан готов вскипеть новыми Перл-Харборами

    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем от Киева требовать демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в демилитаризованную зону, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

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    13 февраля 2024, 06:45 • Новости дня

    На пожаре в Курганской области погибла семья из пяти человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате пожара в частном доме в курганской деревне Галаево погибли пять человек, в том числе трое детей.

    «Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. На  месте пожара были обнаружены тела пяти погибших, трое из них – дети», – сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

    Отмечается, что все погибшие были членами одной семьи. Возгорание до сих пор не потушено.

    Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме на Урале погиб трехлетний мальчик.

    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    11 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону

    Сенатор Долгов: Не имея аргументов для критики интервью Путина, Шольц и Сунак перешли к оскорблениям

    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Лексика, выбранная Сунаком и Шольцем для критики интервью Владимира Путина, во многом непотребна для политиков такого уровня. Но у них нет в запасе реальных аргументов, поэтому они перешли к оскорблениям. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак назвал интервью Владимира Путина «смехотворным».

    «Очевидно, что заявления Шольца и Сунака сделаны в одном ключе, поэтому я не исключаю, что они были каким-то образом скоординированы. И прозвучавшие слова стоит рассматривать как дополнительную характеристику уровня культуры и профессионализма нынешнего поколения западных политиков», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Любопытно, что со стороны как Шольца, так и Сунака не прозвучало ни одного аргумента, никакой конструктивной критики мы там не увидели. Ввиду невозможности оспорить тезисы, прозвучавшие в интервью Владимира Путина, они просто перешли на оскорбления», – добавляет парламентарий.

    «Разумеется, была выбрана во многом непотребная лексика. Причем она неприемлема не только для государственного деятеля, но и в целом для хоть сколько-нибудь публичной персоны. Европа просто не может признать свои стратегические ошибки. А ведь пренебрежение нуждами собственных граждан в угоду США – это ошибка именно такого масштаба», – убежден собеседник.

    «Но я бы обратил внимание на то, что в интервью наш президент обращался не столько к Шольцу, Сунаку или какому-то еще западному лидеру, сколько к простым людям. Его слова, и это очевидно, услышали миллионы граждан этих стран. Важно, что нам удалось пробить огромную брешь в информационной блокаде, которую против нас развернули на Западе», – заключил Долгов.

    Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, Сунак гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии

    Между тем в комментариях люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот – подумать над тем, что сказал российский лидер, и не провоцировать мировую войну.

    Недовольным интервью Владимира Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине», передает n-tv.

    Шольц убежден, что во время беседы была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. При этом канцлер не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Он настаивает на том, что Москва якобы стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет.

    Напомним, бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему беседу можно рассматривать как прорыв информационной блокады Запада против России.

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    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский областной суд приговорил участников преступного сообщества бывших украинских силовиков, похищавших и убивавших людей на территории России, к лишению свободы на сроки от 9 до 19 лет, сообщает Генпрокуратура России.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский создали в Киеве преступное сообщество, в деятельность которого были вовлечены  Тимур Макаров, Максим Пызин, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эдуард Тавгорашвили, Эрвин Исмаилов, Оксана Капкаева, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, целью создания банды являлось «похищение граждан России с последующим их вывозом на территорию Украины, завладение их имуществом, совершение убийств и иные преступления».

    Так, в 2020 году члены банды похитили в Челябинске предпринимателя и отобрали у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты дела получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена и похитили биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, участники преступной организации совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, установив на его автомобиль самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

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    10 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Генконсул пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Генконсул Буравов пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Tекст: Александра Юдина

    Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

    По его словам, незаконные односторонние санкции, введенные в отношении России Западом, касаются проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, которые даже не имеют никакого отношения к санкционной продукции, передает РИА «Новости»

    Буравов добавил, что прямой ущерб от этого несут прежде всего сами турецкие поставщики.

    Накануне в Анкаре заявили, что проблема с платежными переводами между Россией и Турцией до конца не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортеров.

    Ранее уже сообщалось, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

    Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.

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    12 февраля 2024, 20:43 • Новости дня
    Небензя рассказал об упущенной Киевом возможности вернуть Донбасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс мог вернуться в состав Украины по итогам реализации Минских соглашений, но Киев не предпринял для этого никаких действий.

    «Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», – сказал Небензя в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

    В первую очередь для этого Украине нужно было стать «цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу», подчеркнул постпред.

    Ранее сообщалось, что Россия созвала Совбез ООН по Украине в годовщину Минских соглашений.

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    13 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос

    Жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу

    Tекст: Денис Тельманов

    Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.

    «Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы – 12-й», – приводит РИА «Новости» данные из доклада.

    Отмечается, что два года назад Россия была на первом месте среди угроз для жителей Германи, а в 2023 году заняла лишь четвертое место.

    Сейчас же немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

    «Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась», – подчеркивается в исследовании.

    Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС. 

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    12 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Премьер Сербии назвала феноменальным интервью Путина Карлсону

    Премьер Сербии Брнабич назвала феноменальным интервью Путина журналисту Карлсону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является феноменальным, заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.

    Брнабич отметила, что в современном мире повсеместно распространена цензура, однако Карлсон «храбро провел действительно феноменальное интервью с президентом Российской Федерации», пишет агентство Танюг, передает ТАСС.

    Глава сербского правительства добавила, что ожидает визит Карлсона в Сербию в середине этого года.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал мировым феноменом интервью главы России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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    13 февраля 2024, 04:23 • Новости дня
    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях Запорожья

    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях запорожского направления

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский разведчик Дмитрий Руденко, взятый в плен российскими бойцами, рассказал, что в госпиталях на запорожском направлении находится большое число раненых, в том числе наемников.

    «В больницах на запорожском направлении очень много «трехсотых». Есть очень тяжкие ранения. В основном от минометов, осколочные ранения», – рассказал Руденко, передает ТАСС.

    По его словам, он часто встречал в госпиталях наемников-иностранцев, но затруднился сказать, из каких стран они могли бы быть.

    О себе украинец рассказал, что сам является мобилизованным, проходил обучение на одном из полигонов на Украине.

    По словам военнопленного, он успел сделать только два разведвыхода. Во время первого Руденко получил ранения, а во время второго попал в плен.

    Ранее сообщалось, что погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. В сложившейся ситуации украинские военнослужащие предпочитают сдаваться в плен.

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    12 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Мизулина заподозрила родившую в 14 лет блогершу в торговле детской порнографией

    Екатерина Мизулина заподозрила забеременевшую в 13 лет блогершу в торговле детской порнографией

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина решила обратиться в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая в 13 лет забеременела, а в 14 родила ребенка.

    По мнению Мизулиной, Дарья, которой сейчас 18 лет, «торгует в соцсетях материалами с детской порнографией – кадрами своего малолетнего ребенка», сообщает РИА «Новости».

    О своем решении направить запрос в СК России Мизулина написала в своем Telegram-канале. При этом она уточнила, что  ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения блогершей запрещенного контента.

    Ранее сообщалось, что блогера Хилми Форкс (Олейника) осудили по делу о порнографии. Симоновский суд Москвы признал 29-летнего Олейника виновным по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет».

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    11 февраля 2024, 23:56 • Новости дня
    Маск: SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Илон Маск заявил, что SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.

    «По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», – приводит РИА «Новости» заявление Маска.

    Он также называл «категорической неправдой» сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

    Ранее зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести вклад в установление мира на Украине, отключив Starlink.

    Маск согласился с высказыванием о том, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев.

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    10 февраля 2024, 09:45 • Новости дня
    В Белгородской области зафиксировано 15 прилетов со стороны ВСУ за сутки

    Гладков: В Белгородской области зафиксировано 15 прилетов со стороны ВСУ за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли Белгородскую область 15 раз за сутки, дроном-камикадзе атакован один грузовой автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Дубровка – зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел попало село Тишанка – установлено четыре прилета. Никто не пострадал, разрушений нет.

    Также в Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено три минометных снаряда, в селе Дроновка дроном-камикадзе атакован гражданский грузовой автомобиль, а в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

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    13 февраля 2024, 01:47 • Новости дня
    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

    Журналист Такер Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией даже при возобновлении помощи Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина даже с помощью западных стран не сумеет одержать верх в конфликте с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, ставший всемирно известным после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины», – заявил Карлсон, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у Украины нет промышленного потенциала, при этом он отметил, что такая же ситуация у НАТО и у США. Кроме того, население России на 100 млн человек больше, чем у Украины.

    «Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине.

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    10 февраля 2024, 12:50 • Новости дня
    При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

    При обстреле ВСУ хутора Понуры в Белгородской области пострадали три человека

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли окраину хутора Понуры Грайворонского района Белгородской области, три человека получили осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ, в результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих.

    «У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в Городскую больницу №2», – сообщил Гладков.

    Напомним, периодически в Белгороде и Белгородской области объявляется ракетная опасность.

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    12 февраля 2024, 02:21 • Новости дня
    Ледяной дождь предсказали в центральной части России в понедельник

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Вильфанд предсказал ледяной дождь в центральной части России

    Tекст: Денис Тельманов

    Ледяной дождь и опасные погодные явления прогнозируются в ряде регионов европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В понедельник в Псковской, Московской, Рязанской и Саратовской областях местами прогнозируется ледяной дождь», – передает слова Вильфанда ТАСС.

    Синоптик отметил, что условия для ледяного дождя обусловлены разницей температур на определенных высотах от земли – на высоте 2-3 км она отрицательная, чуть ниже – положительная, и затем снова отрицательная.

    После попадания в нижний слой осадки начинают обрастать коркой льда, пояснил Вильфанд.

    По его словам, сложные погодные условия в виде дождя и мокрого снега с последующим гололедом прогнозируются в Тверской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Московской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областях и в Калмыкии.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей.

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    12 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    На Сахалине три человека погибли в лобовом столкновении иномарок

    На Сахалине три человека погибли в результате лобового столкновения двух иномарок

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате лобового столкновения двух легковых машины на Сахалине три человека погибли и еще двое пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.

    Авария случилась в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха.

    «По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы сахалинского управления ГИБДД. Она выехала на встречную полосу, врезавшись в Toyota Chaser.

    В результате до приезда скорой в первой иномарке скончались два человека и еще один человек – во второй.

    Водитель и семилетняя девочка-пассажир Toyota Chaser были доставлены в больницу.

    ГИБДД занимается выяснением обстоятельств ДТП.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей.

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