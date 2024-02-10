При пожаре в частном доме на Урале погиб ребенок

При пожаре в частном доме в свердловском селе Ильинское погиб трехлетний мальчик

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в частном жилом доме по улице Ленина произошел пожар, в процессе тушения которого обнаружено тело трехлетнего мальчика без признаков жизни, передает РИА «Новости».

Шульга пояснил, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Известно, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, во время пожара в доме находились двое детей, их дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице. На учете семья погибшего мальчика не состояла.

Он также рассказал, что спасти двух взрослых и ребенка помогли водитель и рабочий проезжавшего мимо грузовика, предназначенного для вывоза отходов.

«В состоянии шока взрослые сообщили, что в доме находится еще один ребенок, но к этому времени зайти еще раз в полыхающий дом уже не представлялось возможным», – уточнил Горелых, предположив, что мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом.

Установлено также, что очаг возгорания оказался в детской комнате. Полиция рассматривает одну из версий, согласно которой мальчик играл со спичками, в результате чего мог вспыхнуть огонь.

Напомним, в конце январе семья с ребенком погибла при пожаре в частном жилом доме в селе Новое Якушкино в Самарской области.