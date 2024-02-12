Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»

Tекст: Валерия Городецкая

«Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своем уме», – посетовал Карлсон, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает ТАСС. Он добавил, что американский лидер некомпетентен, однако никто не может открыто заявить об этом.

Карлсон также рассказал, что визит в Москву помог ему осознать, что Россия, будучи самой большой страной в мире, еще и «чрезвычайно разнообразна с точки зрения языков, культуры и религии». Такой страной сложно руководить, и неспособный человек не смог бы делать этого, а у Путина получается, «нравится вам это или нет», заявил журналист.

Ранее американцы в комментариях под интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сравнили «блистательного» российского лидера и «бессвязного» президента США Джо Байдена.