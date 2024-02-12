Путин: Рост экономики России в 2023 году оказался выше среднемирового

Tекст: Елизавета Шишкова

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали 3,5%, а по последним данным – 3,6%. Это выше среднемировых темпов», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.

Что касается ненефтегазовых доходов России, то они в 2023 году выросли почти на 25%. В четвертом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось.

«В прошлом году дефицит федерального бюджета составил 1,9%. При этом ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть. В том числе в четвертом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал президент.

Глава государства на совещании предложил обсудить дальнейшие планы по укреплению экономики страны, в том числе в перспективе до 2030 года.

«Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом, причем предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года», – сказал Путин.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия пополняет казну и резервы.