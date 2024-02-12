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    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    8 комментариев
    12 февраля 2024, 14:14 • Новости дня

    Путин: Рост экономики России в 2023 году оказался выше среднемирового

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рост экономики России в прошлом году оказался выше среднемирового, а ВВП вырос на 3,6%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали 3,5%, а по последним данным – 3,6%. Это выше среднемировых темпов», – передает его слова ТАСС.

    Путин добавил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.

    Что касается ненефтегазовых доходов России, то они в 2023 году выросли почти на 25%. В четвертом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось.

    «В прошлом году дефицит федерального бюджета составил 1,9%. При этом ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть. В том числе в четвертом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал президент.

    Глава государства на совещании предложил обсудить дальнейшие планы по укреплению экономики страны, в том числе в перспективе до 2030 года.

    «Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом, причем предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года», – сказал Путин.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия пополняет казну и резервы.

    11 февраля 2024, 15:44 • Новости дня
    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

    Дональд Трамп отметил ум Путина и Си Цзиньпина

    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными.

    По его словам, он знает Путина очень хорошо, президент России очень умный, очень сообразительный, передает РИА «Новости».

    Аналогично Трамп отозвался и о председателе КНР Си Цзиньпине.

    Ранее Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена.

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    9 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск принимает активное участие в обсуждении интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, в частности, он прокомментировал экскурс в историю от российского лидера.

    «Олег Вещий, наверное, был неплохим парнем», – написал Маск в комментариях под интервью в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    В интервью Путин, рассказывая о формировании Российского государства, упомянул князя Олега: «В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер к этому времени, пришел в Киев. Отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика, и, таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде».

    Ранее Маск согласился с Путиным по поводу превращения доллара в оружие.

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    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

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    10 февраля 2024, 13:26 • Новости дня
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели китайского издания «Гуанча» поддержали слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что в случае остановки поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится в течение нескольких недели.

    Так, один из комментаторов отметил, что США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева, передает РИА «Новости».

    «США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт», – заметил второй.

    Другой комментатор призвал Запад «выступить за мирные переговоры».

    «Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России», — поделился мнением четвертый.

    Пользователи сошлись во мнении, что «все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

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    11 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном

    Песков: Путин достаточно быстро согласился дать интервью Карлсону

    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который сам вышел с этим предложением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подтвердил, что Карлсон сам вышел на них и предложил это интервью. По его словам, Кремль активно просмотрел его материалы, его аудиторию и насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы, передает ТАСС.

    И уже на основании этого, добавил Песков, сделали вывод, что можно рекомендовать президенту дать такое интервью. «Он достаточно быстро согласился», – уточнил пресс-секретарь главы государства.


    Ранее Песков заявил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

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    Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.

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    9 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), посмотрели уже свыше 100 млн раз за 13 часов с момента его публикации.

    Более 705 тыс. пользователей поставили под публикацией отметку «мне нравится», 225 тыс. сделали репост, передает ТАСС.

    Интервью Путина, опубликованное на YouTube-канале Карлсона, посмотрели более 5 млн раз.

    Ранее политолог Петр Колчин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал интервью Путина Карлсону событием всемирного масштаба. Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    11 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    Симоньян: Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров

    Tекст: Ольга Иванова

    Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около 1 млрд просмотров, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    По словам Симоньян, подсчитать все просмотры трудно, потому как нужно посчитать количество просмотров на всех языках и источниках, где интервью выходило, передает РИА «Новости».

    «Я вас уверяю, что цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», – сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

    По словам Симоньян, только в соцсети X и лишь на английском языке интервью набрало 180 млн просмотров.

    Ранее сообщалось, что в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) интервью за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

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    75 комментариев

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

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    11 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом

    Французский политик Филиппо назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    СМИ стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом в своей соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    В своем посте он назвал это интервью «мировым феномен». По мнению политика, интервью «продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО», передает РИА «Новости».

    По словам Филиппо, после интервью многие люди осознали, что «система» и СМИ в течение двух лет их обманывали в отношении конфликта на Украине.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    9 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие
    Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с позицией российского лидера Владимира Путина о том, что превращение доллара в инструмент борьбы стало ошибкой Вашингтона.

    «Это был глупый шаг», – передает RT слова Маска. Комментарий он опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, подчеркнув, что введя ограничения, Штаты нанесли удар по своей экономике и доллару.

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    11 февраля 2024, 13:55 • Новости дня
    Песков: Западной аудитории повезло, что Карлсон «не стал обострять» в интервью с Путиным
    Песков: Западной аудитории повезло, что Карлсон «не стал обострять» в интервью с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин мог «острыми отповедями» ответить на слишком острые формулировки, если бы они были в интервью с журналистом Такером Карлсоном, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

    По его словам, в первых откликах Карлсона обвиняли в том, что он не задал ни одного острого вопроса, передает ТАСС.

    Песков добавил, что, наверное, западной аудитории повезло, что Карлсон не стал сильно обострять, хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Он добавил, что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди и многим это могло бы не понравиться.

    Ранее Песков заявил, что Карлсону будет несладко на Западе после интервью с Путиным.

    Коментарии (4)
    9 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Le Monde: Путин показал себя опытным лидером в интервью с Карлсоном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин показал себя как разумный руководитель и опытный лидер государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил корреспондент французской газеты Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

    Виткин заявил, что Путин показал себя перед американской общественностью в лучшем свете, двухчасовое интервью «привлекло внимание миллионов любопытных зрителей и поклонников» Путина и Карлсона, передает ТАСС.

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    По словам корреспондента, тем не менее Карлсону не удалось выяснить «ничего нового» о взглядах Путина на мир и на ситуацию на Украине.

    Ранее сообщалось, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало свыше 80 млн просмотров за 11 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    11 февраля 2024, 15:27 • Новости дня
    Песков: Западные СМИ два года просят об интервью с Путиным, но в этом нет смысла
    Песков: Западные СМИ два года просят об интервью с Путиным, но в этом нет смысла
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранные журналисты два года просят об интервью с президентом России Владимиром Путиным, но смысла разговаривать с ними нет, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Песков подчеркнул, что речь не идет о том, «нравится им или не нравится то, что делает Россия». Он считает, что давать интервью западным журналистам нет смысла, «потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию». Пресс-секретарь добавил, что в этом плане американский журналист Такер Карлсон «выгодно отличается», передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Владимир Путин мог «острыми отповедями» ответить на слишком острые формулировки, если бы они были в интервью с Карлсоном.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    Коментарии (7)
    10 февраля 2024, 02:17 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Свыше 860 тыс. пользователей поставили отметку «мне нравится», около 270 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 8,3 млн просмотров, передает ТАСС.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    11 февраля 2024, 13:34 • Новости дня
    Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина

    Песков: На Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина Карлсону

    Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Историческая часть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Песков добавил, что даже на Западе есть специалисты, огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которых живо заинтересует историческая справка интервью Путина Карлсону, поэтому своя аудитория у этой части будет, пишет ТАСС.

    По его словам, Украина высоко фигурировала в повестке дня этого интервью, российский лидер опирался на очень глубокое знание истории. И свое суждение, отметил Песков, глава государства формирует именно на основе первоисточников, поскольку очень часто и много работает с архивными документами. Он добавил, что историческое мировоззрение Путина «носит не эмоциональный характер, оно основывается на конкретных знаниях первоисточников».

    Песков также рассказал, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву, которую Путин передал журналисту Такеру Карлсону во время интервью, подготовили по его поручению. По его словам, в папку вошли первоисточники, чтобы аргументировать то, о чем Путин говорил относительно Украины, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Песков заявил, что Такеру Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности.

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    Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону.

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      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

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      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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