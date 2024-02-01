Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.0 комментариев
ЦБ выпустил памятную серебряную трехрублевую монету с храмом Вознесения Господня
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную храму Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот в Москве.
Из сообщения регулятора следует, что это – один из самых известных храмов в Москве, в нем в 1831 году венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, передает ТАСС.
Уточняется, что монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством «пруф», тиражом 3 тыс. единиц.
Отмечается, что на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России».
На оборотной стороне монеты – рельефное изображение храма Вознесения Господня «Большое Вознесение» на фоне выполненной в технике лазерного матирования сцены венчания А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой; слева – миниатюрная фигура ангела, выполненная в рельефе. По окружности расположены надписи: в верхней части – «Храм Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот», в нижней части – «Москва».
Напомним, такая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.