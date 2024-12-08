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    Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
    Мнения
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Новое лицо сирийских повстанцев

    В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой «Новой Сирии», которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

    О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.

    26 комментариев
    8 декабря 2024, 23:21 • Новости дня

    Эрдоган назвал себя и Путина единственными опытными лидерами в мире

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин. По его словам, в Германии, к примеру, после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера «политика закончилась».

    «В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я – это я», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что его срок полномочий превышает 20 лет, как и у Путина, а «все остальные ушли».

    Эрдоган добавил, что «важно продолжать политику». «Вот, например, после ухода Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», – сказал он. Президент Турции также упомянул о своем уважении к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает соответствующие шаги. Он также отметил, что в США власть переходит к новой администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по мнению востоковеда Владимира Сажина, Турция выглядит главным победителем в ситуации вокруг Сирии. Она нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока.

    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

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    8 декабря 2024, 15:57 • Новости дня
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский политик Владимир Жириновский предсказывал, что президент Турции Тайип Эрдоган намеревался свергнуть сирийского лидера Башара Асада, об этих предсказаниях вспомнили в Сети.

    Жириновский указывал, что Эрдоган всегда хотел свергнуть Асада, стремясь стать региональным лидером. «Они найдут обходные маневры и сокрушат режим (...) И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий», – приводит его цитату «Лента.ру».

    Также Жириновский подчеркивал, что одной из ключевых целей Эрдогана является борьба с курдами, которые формируют вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака. Он предупреждал о возможности прямого военного конфликта Турции с Ираном и начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

    Официальных данных о том, где сейчас находится сам Асад, нет. МИД России сообщал, что он решил оставить свой пост, покинул страну и приказал передать власть мирным путем.

    В день падения Дамаска самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе над Сирией. Отмечалось, что на его борту мог находиться президент Сирии Башар Асад.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии

    Востоковед Сажин: Цепь влияния Ирана на Ближнем Востоке рушится на глазах

    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Турция выглядит главным победителем в сложившейся ситуации. Страна нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока. Иран же постепенно теряет свою роль главного помощника шиитов на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила столицу страны – Дамаск.

    «Главным проигравшим от падения правительства Башара Асада выглядит Иран. Для него Сирия являлась «золотым камнем» в шиитской цепи влияния. Нельзя забывать и о том, что коллапс правительства также произошел на фоне значительного ухудшения позиций «Хезболлы», которая также входила в ось влияния Тегерана», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Фактически под вопрос поставлена самая главная концепция Ирана – экспорт исламской революции. Как-либо изменить ситуацию страна не может. Им придется согласиться с качественно иной реальностью и пойти на переговоры с новым правительством Сирии в надежде установить хотя бы какие-то дипломатические отношения», – акцентирует собеседник.

    «Получится ли это у Тегерана – большой вопрос. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) называли Иран вторым по значимости противником после режима Башара Асада. Надеяться на стабильный диалог в такой ситуации – достаточно сложно», – считает эксперт.

    «Основным выгодополучателем от произошедшего смотрится Турция. Для Анкары – это еще один шаг к признанию ее растущего международного влияния и укрепление позиций на региональном уровне. Вполне возможно, что падение сирийского правительства осложнит отношения страны с Ираном, но силового столкновения между ними не случится», – акцентирует он.

    «Что касается Израиля, то для Тель-Авива коллапс Асада выглядит спорным событием. С одной стороны, еврейское государство избавилось от достаточно сильного игрока, который открыто постулировал свою плотную связь с Тегераном. Теоретически это должно благоприятно сказаться на безопасности страны», – указывает собеседник.

    «Однако облик будущего правительства Сирии до конца непонятен. Вполне возможно, что к власти придут радикальные исламисты, для которых Тель-Авив окажется новым основным противником. Тем не менее уже сейчас понятно, что ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась. Хрупкий баланс сил в регионе безнадежно пошатнулся», – заключил Сажин.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    6 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    ФОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 82%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину по-прежнему стабильно высокий и согласно опросу составляет 82%, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) отметил, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается высоким. Согласно данным ФОМ, 82% опрошенных заявили о своем доверии президенту, передает РАПСИ.

    Согласно опросу ВЦИОМ, с 25 ноября по 1 декабря уровень одобрения работы президента составил 75,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина и самого правительства России положительно оценили 51,2% и 49,9% опрошенных соответственно.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 81% граждан России выражает доверие президенту России, а 82% респондентов считают, что Владимир Путин успешно справляется со своими обязанностями.

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    8 декабря 2024, 12:09 • Новости дня
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На саммите в Дохе Россия, Турция и Иран не договорились о едином подходе к урегулированию ситуации в Сирии, несмотря на призывы к возобновлению диалога между президентом страны Башаром Асадом и оппозицией.

    На полях форума в Катаре Турция, Россия и Иран обсуждали пути урегулирования сирийского конфликта. Они призвали к возобновлению прямых переговоров между президентом Асадом и оппозиционными группами, пишет Guardian.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва делает все возможное, чтобы не допустить победы террористов в Сирии. Он также отмечал необходимость нормализации отношений между Асадом и Турцией, включая решение вопроса о курдских силах, которые Анкара считает угрозой для своей безопасности.

    В то время как Россия стремится сохранить свои военные базы в Сирии, Турция продолжает поддерживать террористов, таких как «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). Боевики ведут успешные операции против сирийских сил, что беспокоит Москву и Тегеран.

    Иран выражал опасения по поводу участия Израиля и США в конфликте, утверждая, что Израиль использует ситуацию для закрытия иранских маршрутов поставок оружия через Сирию в Ливан.

    В ходе переговоров в пятницу иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи не смог убедить Турцию в том, что ее действия создают опасный вакуум власти, который может быть заполнен террористами. Лавров подчеркивал, что «Хайят Тахрир аш-Шам» остается террористической организацией, несмотря на попытки переделать ее имидж.

    По мнению газеты, Турция стремится стабилизировать Сирию для возвращения беженцев, в то время как Россия и Иран пытаются сохранить свое влияние в регионе.

    Утром в воскресенье СМИ сообщали, что войска Сирии уходят из Дамаска, город под контроль берут боевики. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял о готовности передать власть в стране мирным путем. Он указывал, что судьбу российских баз в стране решит новое руководство.

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    6 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

    Минченко указал на личные качества и опыт назначенного врио главы Курской области Хинштейна

    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Александр Хинштейн зарекомендовал себя в качестве человека, способного выстраивать с обществом открытый и доверительный диалог. К тому же, у него за плечами есть опыт работы в Росгвардии, что очень важно для приграничных территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее депутат Хинштейн был назначен на пост врио Курской области.

    «Я лично знаком с Александром Хинштейном достаточно давно и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой подходит на должность врио главы Курской области. Это целеустремленный, талантливый человек, который смог на деле доказать свой управленческий профессионализм», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Он уже зарекомендовал себя в качестве публичного политика. Напомню, что Хинштейн несколько раз избирался в Госдуму, он умеет работать с людьми, способен выстраивать с обществом открытый доверительный диалог», – акцентирует он.

    «К тому же, Александр Хинштейн несколько лет занимал должность советника главы Росгвардии. А учитывая текущую обстановку в Курской области, регион нуждается в управленцах, которые имели опыт работы в силовых структурах», – заключил Минченко.

    Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

    Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Владимира Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

    «Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

    В ответ Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. Позже врио в своем Telegram-канале сообщил, что направится в регион «в ближайшее время».

    Назначение Хинштейна позже объяснил и пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, данная кандидатура выбрана с учетом опыта экс-депутата на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед областью задач. «Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил он.

    Напомним, Александр Хинштейн был депутатом от партии «Единая Россия» с 2003 года по 2016 год, а также с 2018 года по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Является автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

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    8 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил погибшую при исполнении долга журналистку Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества
    @ vk.com/Юлия Кузнецова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юлия Кузнецова, главред «Народной газеты», посмертно получила орден Мужества за мужество и самоотверженность в выполнении профессионального долга.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой орденом Мужества. Об этом сообщает РИА «Новости». Кузнецова удостоена посмертной награды за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. После этого инцидента Следственный комитет завел дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области.

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    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    6 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в материалах к визиту российского президента Владимира Путина в Минск.

    Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должно стать ключевым событием 2025 года, говорится в документах, передает ТАСС.

    На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий, в котором отдельным пунктом закреплено проведение объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    6 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад толкает мир к глобальному конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

    «Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе – в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он назвал такие действия Запада безответственными, и подчеркнул, что они толкают мир на грань глобального конфликта.

    Ранее глава российского государства отмечал, что Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается.

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    7 декабря 2024, 02:16 • Новости дня
    WSJ: Египет и Иордания призвали Асада срочно покинуть страну

    Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию и создать правительство в изгнании

    Tекст: Максим Попов

    Представители Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой покинуть страну и создать правительство в изгнании, сообщила The Wall Street Journal.

    По информации издания, чиновники из Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, передает ТАСС. Издание сообщило, что в пятницу Асад все еще находился на территории Сирии, несмотря на призывы.

    Как отметили обозреватели, на прошлой неделе супруга и дети Асада выехали в Россию. Кроме того, сам президент Сирии обратился за помощью к Турции с просьбой вмешаться и остановить повстанцев, а также просил Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты предоставить оружие и разведывательную поддержку, но получил отказ.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах противников Асада захватить Дамаск. При этом турецкий лидер отметил, что Анкара так и не получила положительного ответа от сирийского руководства на предложение провести двусторонние переговоры.

    Напомним, 29 ноября джихадисты захватили Алеппо, второй по величине город в Сирии, включая его международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис. Это стало первым полным захватом города со времени начала кризиса в 2011 году. Ранее вооруженные оппозиционные силы контролировали лишь восточную часть города, однако были выбиты оттуда сирийской армией к концу 2016 года.

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    6 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Названа дата прямой линии с Путиным

    Песков сообщил о совмещенной пресс-конференции и прямой линии с Путиным 19 декабря

    Названа дата прямой линии с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию в совмещенном формате 19 декабря, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дата проведения совмещенной пресс-конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным пока не определена.

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    6 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Турция опровергла приостановку бронирования отелей для россиян

    Турция не приостанавливала раннее бронирование отелей для граждан России

    Турция опровергла приостановку бронирования отелей для россиян
    @ Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство Турции в Москве опровергло сообщения о приостановке раннего бронирования отелей для российских туристов, подчеркнув, что процедура продолжается в обычном режиме.

    Посольство Турции в Москве опровергло информацию о приостановке раннего бронирования отелей для граждан России. Как передает ТАСС, в диппредставительстве отметили, что в некоторых СМИ была распространена новость о том, что Турция приостановила возможность раннего бронирования для российских туристов.

    «Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности, – заявили в посольстве. – Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий».

    Посольство подчеркнуло, что российские туристы могут без проблем планировать свои поездки и бронировать отели в Турции на любые даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции США против Газпромбанка привели к снижению интереса россиян к раннему бронированию отелей в Турции. Бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в попытках разжечь беспорядки в стране и утверждал, что в период кризиса не пустил их в юго-восточную Анатолию.

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    6 декабря 2024, 17:08 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор об объединенном рынке электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

    Церемония подписания договора о формировании объединенного рынка электроэнергии между Россией и Белоруссией прошла в Минске после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске, передает ТАСС.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии. Российский лидер заявил, что это позволит снизить цены для потребителей.

    Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

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