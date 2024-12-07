Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.4 комментария
Голосование по импичменту лидера Южной Кореи сорвалось из-за кворума
Национальное собрание Южной Кореи не смогло объявить импичмент президенту из-за нехватки голосов, так как только три депутата от правящей партии участвовали в голосовании, пишет Ренхап.
По данным агентства, нацсобрание Южной Кореи не смогло провести успешное голосование по вопросу импичмента президента из-за отсутствия необходимого кворума, передает ТАСС.
Для этого требовалось получить 200 голосов из 300, однако правящая партия «Гражданская сила», контролирующая 108 мандатов, практически не участвовала в голосовании. В итоге, лишь три ее представителя приняли участие в процедуре, что не позволило набрать нужное количество голосов.
Ситуация с импичментом лидера Южной Кореи была напряженной, и многие ожидали, что голосование станет ключевым моментом в политической жизни страны.
Теперь в Южной Корее обсуждается дальнейшая стратегия действий.
Во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. По мнению экспертов, он ввел военное положение в стране, чтобы остаться у власти, так как ему грозит импичмент.
В среду стало известно, что оппозиционные партии Южной Кореи договорились подать предложение об импичменте президента Юн Сок Еля, обвинив его в попытках ввести военное положение и провокации конфликта с Северной Кореей.