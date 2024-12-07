Голосование по импичменту лидера Южной Кореи сорвалось из-за кворума

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, нацсобрание Южной Кореи не смогло провести успешное голосование по вопросу импичмента президента из-за отсутствия необходимого кворума, передает ТАСС.

Для этого требовалось получить 200 голосов из 300, однако правящая партия «Гражданская сила», контролирующая 108 мандатов, практически не участвовала в голосовании. В итоге, лишь три ее представителя приняли участие в процедуре, что не позволило набрать нужное количество голосов.

Ситуация с импичментом лидера Южной Кореи была напряженной, и многие ожидали, что голосование станет ключевым моментом в политической жизни страны.

Теперь в Южной Корее обсуждается дальнейшая стратегия действий.

Во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. По мнению экспертов, он ввел военное положение в стране, чтобы остаться у власти, так как ему грозит импичмент.

В среду стало известно, что оппозиционные партии Южной Кореи договорились подать предложение об импичменте президента Юн Сок Еля, обвинив его в попытках ввести военное положение и провокации конфликта с Северной Кореей.