В Казачьем диктанте приняли участие онлайн более 450 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция продлится с 4 по 7 декабря и проводится в очно-заочном формате. По данным Всероссийского казачьего общества (ВсКО), около 450 тыс. человек приняли участие в онлайн-формате, это предварительные результаты, так как число участников на очных площадках и за рубежом будет подсчитано к 7 декабря, передает ТАСС.

Заместитель атамана ВсКО Игорь Кочубеев отметил, что это мероприятие впервые проходит в течение четырех дней из-за повышенного спроса. Он подчеркнул, что в этом году акцент сделан на вклад казаков в специальную военную операцию, в которой участвуют более 18,5 тыс. представителей казачества.

«Для нас каждый новый казачий диктант становится прекрасным источником опыта. Мы стараемся разнообразить вопросы, сделать их интереснее – в этом году мы подготовили отдельные вопросы для детских садов, <…> отмечаем сильно возросшую активность именно дошкольных учебных заведений», – отметил Кочубеев.

В акции задействованы все 89 субъектов России, а также множество вузов, где зарегистрировано большое число очных площадок.

Участниками диктанта могут стать граждане России в возрасте от восьми лет. Акция проводится при поддержке Минпросвещения и Минкультуры России.

В 2020 году участие приняли более 125 тыс. человек, а в 2023 году – более 360 тыс. человек. Задания диктанта включают 20 вопросов с выбором правильного ответа.

Очный финал пройдет 7 декабря в Российской государственной библиотеке.