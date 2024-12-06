Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Нечаев: К 2030 году в каждом федеральном округе появится по три центра робототехники
Россия нуждается в 100 тыс. промышленных роботов и 60 тыс. новых специалистов для прогрессивного развития, и для этого Минпромторг планирует открыть по три центра робототехники в каждом федеральном округе к 2030 году, сообщил лидер партии «Новые Люди» Алексей Нечаев.
Россия планирует ускорить процессы роботизации, что обсуждалось на круглом столе с участием профильных чиновников и производителей роботов, сообщил Нечаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что стране требуется 100 тыс. промышленных роботов и 60 тыс. новых специалистов. Для достижения этих целей Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) намерено открыть по три центра робототехники в каждом федеральном округе к 2030 году для подготовки необходимых кадров, сообщил политик. Первый центр уже функционирует в Татарстане на базе Иннополиса.
Решение проблемы подготовки кадров включает в себя профориентацию школьников. В каждой школе планируется внедрение «набора юного робототехника». Такие наборы уже производит компания «Хроники», участвовавшая в обсуждении. Дополнительно предлагаются командные олимпиады по робототехнике, которые позволят поступать в вузы без Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Нечаев добавил, что Минобрнауки открыло 92 тыс. бюджетных мест по специальностям, востребованным в робототехнике. «На выбор – 150 вузов по всей стране. Еще один источник кадров – колледжи. По подсчетам Минпросвещения, это 1,5 млн студентов, которые будут востребованы в высокотехнологичных отраслях», – написал он.
Для ускорения процесса роботизации предлагается вводить экспресс-курсы по роботизации в дополнение к основной профессии. Эти меры помогут быстрее внедрить роботизацию и способствовать переходу России в число мировых лидеров в данной области. Все предложения будут направлены в правительство для дальнейшей реализации.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия намерена значительно увеличить плотность промышленных роботов и войти в топ-25 стран мира по этому показателю к 2030 году.